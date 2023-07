LG apresenta novos monitores da linha UltraGear

Da Redação, com assessoria

A LG Electronics apresenta três novos monitores da linha UltraGear. O grande destaque dos lançamentos é um modelo curvo de 34 polegadas, além de duas novas versões de telas planas de 24 e 27 polegadas. Os produtos trazem atualização no design e tempo de resposta de 1 milissegundo, para mais produtividade e competitividade durante os jogos.

UltraGear Curvo 34GP63A-B

O UltraGear Curvo 34GP63A-B é ideal para quem busca uma experiência imersiva nos mais variados tipos de jogos como estratégia, RPS ou corrida. Com o tempo de resposta de 1ms (MBR) e 160Hz, o produto permite grande jogabilidade durante a transição de quadros, tornando o monitor mais responsivo aos comandos do usuário.

Em resolução WQHD UltraWide (resolução 3.440 x 1.440), o novo monitor traz 30% a mais de área de tela, e a proporção 21:9 oferece mais produtividade, permitindo a exibição de dois conteúdos simultaneamente. O modelo ainda conta com o som estéreo 7W com MaxxAudio, além de diversos recursos gamer como o AMD FreeSync Premium, Black Stabilizer, Crosshair, Dynamic Action Sync e Motion Blur Reduction.

UltraGear 27GN65R

O LG UltraGear 27GN65R oferece tempo de resposta de 1ms Real (GtG), proporcionando comandos mais responsivos ao jogador. Na parte visual, tem detalhes em vermelho na parte traseira e design de três lados, praticamente sem bordas.

É equipado com tela IPS de 27 polegadas e resolução Full HD (1.920 x 1.080), oferecendo qualidade de imagem e gama de cores sRGB 99% (típico) e HDR10, para que o usuário possa ver o que está acontecendo com clareza e realidade.

O produto conta ainda com taxa de atualização de 144Hz para frames com mais fluidez e com os recursos AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync. Para ainda mais vantagem durante os jogos, o novo UltraGear traz recursos gamer como Black Stabilizer, Crosshair, Dynamic Action Sync e Motion Blur Reduction. O monitor também pode ser adequado ao estilo do usuário, permitindo ajuste de altura, inclinação e pivotagem.

UltraGear 24GN60R

O LG UltraGear 24GN60R oferece tempo de resposta de 1ms Real (GtG), tela IPS de 24 polegadas, resolução Full HD (1.920 x 1.080), sRGB 99% (típico) e HDR10, taxa de atualização de 144Hz, tecnologia AMD FreeSync. Quanto ao design, também conta com três lados praticamente sem bordas e tem detalhes na cor preta na parte traseira.

Preços dos novos monitores da linha UltraGear

O preço sugerido do UltraGear 34GP63A-B é R$ 2.699, o 27GN65R custa R$ 1.799. Os dois modelos podem ser adquiridos em primeira mão no site do parceiro KaBuM! ou no próprio site da LG. O LG UltraGear 24GN60R chega em breve ao mercado por R$ 1.499.