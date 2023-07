Transfer em Nova York para brasileiros – Dicas e vantagens

Paulo Basso Jr.

Contratar um transfer em Nova York para brasileiros é uma excelente opção para quem busca comodidade na Big Apple. O serviço prestado do aeroporto para o hotel e vice-versa é um dos mais procurados, e não faltam motivos para isso.

Afinal, não tem nada melhor que desembarcar nos EUA ou voltar para casa sem precisar se preocupar em pegar ônibus, metrô ou mesmo chamar motoristas de aplicativos que não falam português e reclamam do excesso de malas e pessoas.

Alugar carro também não é algo que vale a pena em Nova York, a não ser que você pretenda visitar destinos nos arredores.

Neste caso, recomendo usar este comparador online para encontrar os melhores preços ou, ainda, recorrer aos transfers de bate-volta que também são oferecidos pelas melhores empresas do gênero na Big Apple. Logo vou falar mais sobre isso.

Vantagens de contratar um transfer

São muitas as vantagens de contratar transfer em Nova York especializado para brasileiros. Entre elas, destacam-se:

Toda a contratação é realizada em português e combinada com antecedência.

e combinada com antecedência. Você pode tirar dúvidas por WhatsApp ou e-mail e falar com o motorista na véspera da viagem.

ou e-mail e falar com o motorista na véspera da viagem. Há transfers de todos os aeroportos de Nova York para todos os bairros da cidade , independentemente se você ficará em um hotel, casa alugada ou residência de algum conhecido.

, independentemente se você ficará em um hotel, casa alugada ou residência de algum conhecido. O serviço é prestado em qualquer horário, sete dias por semana .

. Caso o voo atrase, não há problemas . O motorista acompanhará seu trajeto e identificará o momento em que você chegará ou precisará partir.

. O motorista acompanhará seu trajeto e identificará o momento em que você chegará ou precisará partir. Ao desembarcar, você já saberá onde é o ponto de encontro e como chegar lá.

e como chegar lá. O serviço costuma ser pontual e você sempre terá um telefone para resolver eventualidades.

e você sempre terá um telefone para resolver eventualidades. O motorista estará te esperando com uma plaquinha ou um equipamento eletrônico exibindo seu nome .

. O motorista ajuda a carregar as malas e fala português , geralmente prestando o serviço com muita gentileza e, inclusive, dando dicas de viagem.

, geralmente prestando o serviço com muita gentileza e, inclusive, dando dicas de viagem. Os profissionais moram em Nova York ou nos arredores e sabem os melhores trajetos independentemente do horário do desembarque e dos pontos de deslocamento.

independentemente do horário do desembarque e dos pontos de deslocamento. Os carros são limpos e confortáveis .

. Há modelos para mais ou menos pessoas , de acordo com seu interesse.

, de acordo com seu interesse. Os bagageiros são amplos e você pode informar, com antecedência, quantas malas levará. Assim, terá certeza de que elas caberão sem problemas.

e você pode informar, com antecedência, quantas malas levará. Assim, terá certeza de que elas caberão sem problemas. Depois de chegar exaustou de viagem ou estar cansado do bate-perna em Nova York, é ótimo não ter que ir atrás de ônibus, metrô ou ficar preocupado com o trajeto até o hotel. Férias remetem a descanso e é isso que você merece.

Aí você pode perguntar: e qual é a desvantagem de contratar um transfer em Nova York para brasileiros?

Sem dúvida, é o gasto, que será maior do que o cobrado pelo ônibus ou mesmo um motorista de aplicativo. Entretanto, até isso pode ser diluído de acordo com o número de pessoas do seu grupo.

Em proporção aos gastos de uma viagem para Nova York, o investimento não costuma ser alto. Isso sem contar que a comodidade, muitas vezes, não tem preço.

Transfer em Nova York para brasileiros

Paulo Basso Jr. Transfers são realizados com carros amplos e confortáveis

Existem diversos receptivos que realizam transfer em Nova York para brasileiros. Eu optei pelo serviço da We Take You There e achei ótimo. Comandada por brasileiros, a empresa entregou tudo que prometia, com comunicação em português, carro ótimo, pontualidade e segurança.

A maioria dos brasileiros chega a Nova York pelos aeroportos internacionais, o John F. Kennedy International Airport (JFK) ou o Newark Liberty International Airport (EWR), em New Jersey.

Como eu vinha de outro destino dos EUA, cheguei pelo aeroporto local, o LaGuardia (LGA). Aliás, indico pesquisar as passagens pela plataforma Vai de Promo. Eles só dão resultados de companhias aéreas confiáveis e encontram altos descontos.

Voltando ao transfer, entrei em contato com a We Take You There e, de cara, eles me tranquilizaram, uma vez que oferecem o serviço de todos os aeroporto para todos os bairros da região. A partir daí, o processo foi muito simples e tranquilo.

Como é o transfer do aeroporto para o hotel

Paulo Basso Jr. É uma maravilha relaxar no trajeto para o hotel depois de horas de voo

Pelo WhatsApp, a equipe me perguntou o número do voo e o local para o qual eu seguiria. No caso, era um hotel no sul de Manhattan – confira aqui dicas de onde ficar em Nova York.

Com tudo acertado (o valor do orçamento depende de uma série de detalhes, como trajeto e carro), bastou esperar a véspera da viagem, quando fui informado qual motorista faria o serviço. Ele mesmo entrou em contato comigo e marcou um ponto de encontro, ao lado da esteira onde chegariam as bagagens.

Meu voo adiantou e, ao chegar no local combinado, o motorista, muito simpático, se ofereceu para carregar minha mala (não aceitei, estava leve e eu mesmo poderia fazer isso) e me direcionou até o estacionamento, onde estava o carro. Tudo isso falando em português, uma vez que ele era brasileiro.

Quando cheguei lá, feliz da vida por não ter perdido tempo atrás de ônibus ou do local em que chegam os motorista de app, encontrei uma van enorme, branca, limpa e com um baita bagageiro.

Sentei no banco de trás e tinha tudo à minha disposição: água, balinhas, álcool gel. Serviço completo. Já aproveitei para conferir meu chip de internet e vi que estava funcionando direitinho. É fundamental estar conectado em Nova York.

Depois disso, puxei papo com o motorista e ele me indicou o tempo do trajeto até o hotel, os locais por onde passaríamos para fugir do trânsito e, de quebra, me deu várias dicas de Nova York: onde fazer compras, o que estava na moda, bairros bacanas e tudo mais. De resto, só curti a paisagem, com ele me sinalizando os pontos turístico.

Na chegada, o motorista me ajudou a descarregar as malas e, assim, fiz o check in do hotel com a certeza de que não poderia ter começado a viagem de um jeito mais confortável.

Como contratar o transfer em Nova York

Para contratar o transfer em Nova York para brasileiros, entre em contato com a We Take You There pelo site oficial (basta clicar no link). Também dá para falar com eles pelo Instagram @wetakeyouthere_tour.

Aqui, a dica de outro: fale para eles que você tem o cupom ROTADEFERIAS. Com isso, eles vão dar 10% de desconto nos transfers in-out (ou seja, de ida e volta) do aeroporto para o hotel e vice-versa.

Outros serviços

A We Take You There também oferece outros serviços para brasileiros em Nova York. Entre eles, destacam-se:

Transfers para outlets (são muito práticos, pois os shoppings de lojas de fábrica ficam longe de Manhattan).

(são muito práticos, pois os shoppings de lojas de fábrica ficam longe de Manhattan). Walktours com guia para conhecer as principais atrações da Big Apple, como Estátua da Liberdade, Hudson Yards e DUMBO.

com guia para conhecer as principais atrações da Big Apple, como Estátua da Liberdade, Hudson Yards e DUMBO. City tour panorâmico pelos pontos turísticos de Nova York.

pelos pontos turísticos de Nova York. Viagens de bate-volta para Filadélfia, Washington e Boston .

. Roteiros personalizados, reservas e motorista à disposição.

