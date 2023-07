TV Flap: recurso oferece modernização e praticidade aos ambientes

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



31/07/2023 | 13:58



Não é de hoje que a automação assume cada vez mais espaço no jeito de morar. Com a tecnologia inserida no cotidiano das pessoas, é normal que ela seja combinada com a arquiteta para proporcionar praticidade e conforto. Esse é o caso da TV Flap, suporte que fica embutido no teto e é acionado por meio de sistema automatizado ou telecomando com movimentos de abrir e fechar. Em seus projetos, a arquiteta Rosangela Pena, a frente do escritório que leva seu nome, utiliza esse recurso como forma de criar ambientes modernos e funcionais.

“Geralmente, instalamos o flap quando não temos paredes disponíveis para colocar a televisão ou quando precisamos de uma angulação determinada para todos que estiverem no ambiente conseguirem visualizar a TV. Acontece muito nas varandas de apartamentos residenciais”, explica a arquiteta. Ela também aponta que em outras situações, como nos dormitórios, onde é preciso colocar a TV voltada para a cama e, muitas vezes não há estrutura para tanto, o sistema é muito bem-vindo. Esse recurso já era recorrente nos ambientes comerciais e em residências de alto padrão. Contudo, a modernização popularizou o equipamento, tornando-se mais acessível para diferentes bolsos.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Instalação da TV Flap

Composto por um suporte adaptável de alumínio, o equipamento é indicado para variados tipos de ambientes. Todavia, sua presença demanda alguns ajustes pontuais no projeto, como a definição do local, uma vez que esse ponto de teto precisa passar por uma adaptação que abrigará todos os componentes do sistema, incluindo suporte de TV. “Entre os cuidados que analisamos, verificamos a fixação em uma laje ou em uma estrutura resistente e a aplicação do forro deve apresentar uma altura de 18 a 21 cm para o encaixe preciso”, detalha a arquiteta.

Vantagens da TV Flap