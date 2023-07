Como evitar as fraudes online e não morrer no intento

Da Redação

Do 33Giga



31/07/2023 | 13:58



A internet é uma ferramenta incrível que facilita a nossa vida em vários aspectos, como a comunicação, a informação, o entretenimento na 20Bet Brasil e o consumo. No entanto, ela também traz alguns riscos, como as fraudes online, que podem causar prejuízos financeiros e emocionais para as vítimas. As fraudes online são crimes praticados por pessoas mal-intencionadas que usam a internet para enganar, extorquir ou roubar dados de outras pessoas ou empresas. Elas podem ocorrer de diversas formas, como phishing, clonagem de cartão, golpe do boleto, falsas promoções, falsos empregos, falsas doações, entre outras. Para evitar cair em fraudes online, é preciso estar atento e tomar algumas precauções. Neste artigo, vamos apresentar algumas dicas que podem te ajudar a se proteger das fraudes online e navegar na internet com mais segurança.

Dica 1: Pesquise a idoneidade da empresa antes de realizar uma compra online

Antes de comprar um produto ou contratar um serviço pela internet, é importante verificar se a empresa é confiável e se tem uma boa reputação no mercado. Você pode pesquisar o nome da empresa em sites de busca, em redes sociais, em sites de reclamação e em órgãos de defesa do consumidor. Você também pode verificar se a empresa tem um endereço físico, um telefone de contato e um CNPJ válido. Desconfie de empresas que oferecem preços muito abaixo do mercado, que pedem pagamento antecipado ou que não fornecem informações claras sobre o produto ou serviço.

Dica 2: Não forneça informações pessoais em ligações ou mensagens ou de sites de comércios

Uma das formas mais comuns de fraude online é o phishing, que consiste em enviar e-mails, mensagens ou ligações falsas que se passam por instituições financeiras, órgãos públicos ou empresas conhecidas, com o objetivo de obter dados pessoais ou financeiros das vítimas. Esses dados podem ser usados para realizar compras indevidas, abrir contas bancárias, solicitar empréstimos ou até mesmo roubar a identidade da vítima. Por isso, nunca forneça informações pessoais como nome completo, CPF, RG, data de nascimento, endereço, senha ou código de segurança em ligações ou mensagens que você não solicitou ou que pareçam suspeitas. Também não clique em links ou baixe arquivos anexados nessas comunicações. Se tiver dúvidas sobre a veracidade da ligação ou mensagem, entre em contato diretamente com a instituição ou empresa por meio dos canais oficiais.

Dica 3: Não utilize senhas fáceis de adivinhar, como datas de aniversário ou números sequenciais

As senhas são uma forma de proteger os seus dados e as suas contas na internet. Por isso, é importante escolher senhas fortes e seguras, que não sejam fáceis de adivinhar por terceiros. Evite usar senhas que contenham dados pessoais como datas de aniversário, nomes próprios, números de telefone ou placas de carro. Também evite usar senhas que contenham números repetidos ou sequenciais como 111111 ou 123456. Prefira usar senhas que combinem letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos especiais. Além disso, não use a mesma senha para todas as suas contas na internet. Crie senhas diferentes para cada serviço que você utiliza e troque-as periodicamente.

Dica 4: Não anote senhas em papel, no celular, no computador ou em qualquer lugar de fácil acesso por terceiros

De nada adianta criar senhas fortes e seguras se você as anota em lugares que podem ser facilmente acessados por outras pessoas. Se alguém encontrar as suas senhas anotadas em um papel, no celular, no computador ou em qualquer outro lugar, poderá usá-las para acessar as suas contas na internet e realizar fraudes online. Por isso, nunca anote as suas senhas em lugares visíveis ou vulneráveis. Se você tiver dificuldade para lembrar das suas senhas, você pode usar um gerenciador de senhas, que é um aplicativo que armazena e protege as suas senhas com criptografia. Assim, você só precisa lembrar de uma senha mestra para acessar todas as outras.

Dica 5: Não compartilhe senhas, códigos de segurança ou tokens em ligações ou mensagens ou de sites de comércios

Outra forma de evitar fraudes online é não compartilhar as suas senhas, códigos de segurança ou tokens com ninguém. Essas informações são pessoais e intransferíveis e devem ser usadas apenas por você para acessar as suas contas na internet. Se alguém pedir essas informações em uma ligação ou mensagem, desconfie. Pode se tratar de um golpista que quer usar os seus dados para realizar fraudes online. Nenhuma instituição financeira, órgão público ou empresa séria solicita essas informações por telefone ou mensagem. Se você receber esse tipo de pedido, não forneça as informações e denuncie o caso às autoridades competentes.

Dica 6: Fique de olho na certificação digital

A certificação digital é uma forma de garantir a segurança e a autenticidade dos sites na internet. Ela consiste em um selo ou um cadeado que aparece na barra de endereço do navegador, indicando que o site possui um certificado SSL (Secure Socket Layer), que criptografa os dados enviados e recebidos entre o usuário e o site. Isso impede que hackers interceptem ou alterem esses dados. Por isso, sempre verifique se o site que você está acessando possui a certificação digital antes de realizar qualquer transação online, como compras, pagamentos ou cadastros. Se o site não tiver a certificação digital, não confie nele e não forneça os seus dados.

Dica 7: Atente à qualidade da comunicação

Uma forma de identificar possíveis fraudes online é prestar atenção à qualidade da comunicação que você recebe por e-mail, mensagem ou ligação. Muitas vezes, os golpistas usam erros de ortografia, gramática ou formatação para tentar enganar as vítimas. Eles também podem usar nomes falsos, endereços genéricos ou domínios estranhos para se passar por instituições financeiras, órgãos públicos ou empresas conhecidas. Além disso, eles podem usar um tom urgente, ameaçador ou sedutor para induzir as vítimas a clicar em links, baixar arquivos ou fornecer dados.