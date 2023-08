Trailer. A transição... ...da Semana São Caetano... ...para a Semana São Bernardo. Com um olhar para Santo André.

Ademir Medici

“O passar do tempo apaga lembranças. Tinha esquecido do Ginásio Educacional da Vila Santa Maria. Ainda bem que existe a coluna Memória que resgata e reconstrói o passado”.

Cf. Alexandre Takara, professor-orientador desta página Memória.

“Bela e justa homenagem ao sr. Mário Romano, na Semana São Caetano”.

Sérgio Paz, professor-orientador esportivo desta página Memória e integrante do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol).

A Semana São Caetano 2023 findou ontem, no último dia de julho, e “Memória” se prepara para novos episódios no agosto que começa.

Julho, o mês do aniversário oficial de São Caetano; agosto, o mês de São Bernardo.

O baú da “Memória” se enriquece.

1 – No estúdio do DGABC-TV houve um intercâmbio entre São Caetano e Santo André. Trocaram figurinhas as professoras Maria Aparecida de Carvalho (Cida) e Izolda Maria Batista com o cronista Vanderlei Retondo.

Vanderlei falará com alunas da USCS sobre os áureos tempos do Palácio de Mármore, denominação dada ao salão de festas do Moinho São Jorge pela jornalista Claudete Reinhart, a primeira colunista do News Seller.

2 – Marco Antonio da Silva (o Quico) traz notícias sobre o mais recente encontro de corais da língua italiana, realizado em São Bernardo e filmado pelo cineasta Fernando Villafranca.

3 – Valter Moura Júnior se emociona ao rever uma entrevista, aqui em Memória, concedida pelo saudoso ex-presidente da Associação Comercial de Industrial de São Bernardo, Valter Moura, seu pai.

4 – Já amanhã, o historiador Mauricio Tintori Piqueira nos mostrará um vídeo feito em Paranapiacaba pela BBC de Londres. Maravilhoso documento. Uma lição de história e jornalismo.

5 – “Memória” visitou o ecomuseu esportivo de Roberto Nasser, o Turcão, que entre suas relíquias guarda um par de chuteiras original, que bem poderia fazer parte da mala de viagens de Charles Miller, o introdutor do futebol no Estado de São Paulo.

Réplica da mala de viagens histórica pode ser vista no Memorial Charles Miller, ao lado do campo de futebol do Serrano.

NOTA – A propósito do campo do Serrano, ele só foi inaugurado formalmente. A inauguração para valer será quando se realizar o primeiro jogo de futebol – o gramado ainda não estava 100% no inesquecível no sábado, 22 de julho, data da abertura do Festival de Inverno de Paranapiacaba. Aguardemos pela bola rolando de verdade.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 1º de agosto de 1993 – ano 36, edição 8454

MANCHETE – Câmaras do Grande ABC começam a votar projetos polêmicos.

Em pauta: plano diretor, leis de zoneamento, previsões orçamentarias sobre as principais matérias e privatização da ETC (Empresa de Transporte Coletivo).

CENA POLÍTICA – Nos Legislativos da região, matérias que devem provocar resistências

ECONOMIA – Cruzeiro real já vigora.

O Brasil tinha uma nova moeda: cada cruzeiro real (Cr$) equivalia a 1.000 cruzeiros antigos.

Os cheques em cruzeiro antigo, mesmo com data posterior a 1º de agosto (de 1993), seriam aceitos até 29 de novembro

EM 1º DE AGOSTO DE...

1903 – Carroças, tílburis, charretes e carroções de aluguel – os taxis daquele início do século – voltaram a servir normalmente os passageiros, depois de uma greve que se prolongou ao longo de junho.

1933 - Inaugurada a Estação Utinga, em Santo André.

1948 – Inaugurado o transporte coletivo entre o Centro de São Bernardo e Rudge Ramos.

1953 – A terceira rodada do Campeonato Paulista de Futebol era aberta com a vitória do Ipiranga sobre a Portuguesa Santista por 2 a 1, no Pacaembu.

Pelo Ipiranga, três nomes que se destacariam no futebol do futuro Grande ABC: o goleiro Valentino, o zagueiro Beltiro e o atacante Elzo Lazzuri, que fez o segundo gol do seu time.

1963 - Prefeitura de São Bernardo lança o "Prêmio São Bernardo de Jornalismo".

1978 – APAE de Santo André realiza chá beneficente no Salão Verde do Terraço Itália, em São Paulo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Bauru (1896) e Piracicaba (1767).

Pelo Brasil, aniversariam: Arraias (Tocantins), Formosa (Goiás), Uruburetama (Ceará) e Caxias (Maranhão).

HOJE

Dia Mundial da Amamentação

Dia do Selo Postal Brasileiro

Dia do Cerealista

Dia do Poeta de Literatura de Cordel

Santo Afonso Maria de Ligório

1º de agosto

Bispo e doutor da Igreja. Fundador da Congregação do Santíssimo Redentor ou Padres Redentoristas. Italiano (1696-1787).

