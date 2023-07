Bolsas da Europa fecham sem direção única, digerindo dados de inflação e PIB da zona do euro

31/07/2023 | 13:22



As bolsas europeias operaram sem direção única nesta segunda-feira, 31, com investidores reagindo aos dados de Produto Interno Bruto (PIB) da Itália e da zona do euro, e de inflação divulgados pela manhã, que deram sinais mistos sobre o caminho da economia europeia.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,07% a 7.699,41 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, fechou em queda de 0,14%, a 16.446,83 pontos. O CAC 40, em Paris, cresceu 0,29%, a 7497,78 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, também teve ganhos, de 0,49%, a 29.644,71 pontos. Em Madri, o índice Ibex 35 recuou 0,22%, a 9.662,60 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 teve queda de 0,54%, a 6.135,31 pontos. As cotações são preliminares.

O crescimento de 0,3% do PIB da zona do euro no segundo trimestre trouxe maior cautela aos investidores, que na semana passada reagiram com otimismo ao comunicado do Banco Central Europeu (BCE) e às falas de sua presidente, Christine Lagarde, de que uma pausa na alta de juros do bloco pode acontecer em setembro.

Segundo o economista-chefe da Pantheon Macroeconomics, Claus Vistesen, os dados da inflação de serviços divulgados hoje provavelmente manterão o núcleo da inflação em uma taxa elevada à frente e podem mudar o rumo da política monetária. Quanto ao crescimento do PIB, a Capital Economics argumenta que é preciso cuidado ao analisar a variação que tirou o bloco de uma recessão técnica, porque foi motivado por elementos específicos na França e Irlanda, e não por um aumento na atividade de todo o grupo.

Os mercados também observam medidas incentivos ao consumo na China, o que teria potencial para fomentar a exportação de commodities das mineradoras europeias, como Antofagasta, que subiu 2,07%, Glencore, que teve alta de 1,64% em seus papéis, e Rio Tinto, que teve alta marginal de 0,45%. "Os dados de PMI da segunda-feira revelaram que a atividade no setor de serviços da China em julho não atendeu às expectativas e a atividade manufatureira também diminuiu, sugerindo ainda que Pequim tomaria medidas para impulsionar a economia", escreveram analistas do IG, em nota a clientes.

Além disso, hoje a Reuters divulgou que duas grandes cidades chinesas sinalizaram que vão criar incentivos para o setor imobiliário chinês. Após o fechamento das bolsas, o subíndice de recursos naturais do índice pan-europeu Stoxx 600, que compila empresas de extração de commodities, tinha alta de 0,46%, conduzido principalmente pelas mineradoras britânicas.

Em Amsterdã, a ação da Heineken despencou quase 8% após a cervejaria holandesa informar lucro menor que o esperado no segundo trimestre.

No lado das perdas, a bolsa de Frankfurt acumulou perdas marginais após divulgação de dados de que seu setor varejista teve queda nas vendas em junho. Como resposta, as ações da varejista Tesco, negociadas em Frankfurt, tiveram perdas de 1,30%. *Com informações da Dow Jones Newswires.