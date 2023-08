Obituário - 1° de agosto de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/08/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Adelina Flauzina de Jesus, 95. Natural de Paraguaçu (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Norma Pastor Rossi, 88. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Creusa Florêncio, 86. Natural de Caruaru (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Cândido de Jesus Pereira, 81. Natural de Feira de Santana (BA). Residia no Centro de Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Fernando Moacir Mandelli, 81. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Sebastião Vicente, 81. Natural da Borda da Mata (MG). Residia no Jardim Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 26, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José Augusto Serapião, 79. Natural de Monsenhor Paulo (MG). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Estevam Caione Ordok, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Severina Maria da Cunha, 70. Natural do Cabo de Santo Agostinho (PE). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista Moreira, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Alberto Binotti, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Donizete Faustino, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Ronaldo dos Santos Arantes Lucindo, 47. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Músico. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Micael André de Melo, 31. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Estoquista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Hastumi Hieda Nakamura, 84. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Mendes Machado, 84. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

José Francisco Filho, 80. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Antonio Moreira Rodrigues, 76. Natural de Jequitaí (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Maria Aparecida Neves Pacini, 76. Natural de São João (PE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.

Amável José Simões, 74. Natural de Sobrado (PB). Residia na Vila Liviero, em São Paulo. Dia 26, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Clovis Inácio dos Santos Corasolla, 70. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Ruth Galhego Serrano, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Pedagoga. Dia 26, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Alda de Oliveira Camargo Tokuda, 67. Natural de Vacaria (RS). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Vanderlei da Silva, 67. Natural de Feira de Santana (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Margarida Fanani Amaral, 66. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Creusa de Jesus, 55. Natural de Grão Mogol (MG). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Paulo Sérgio de Campos, 54. Natural de Diadema. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

José da Silva Filho, 46. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 26. Vale da Paz.

Virgínia Paula de Jesus, 44. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Agente administrativo. Dia 26, em Santo André. Memoria Phoenix.

João Vitor Aparecido Prado Ferreira, 14. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério São Sebastião, em Vitória da Conquista (BA).

DIADEMA

Fernando Aparecido de Assis, 54. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

Marivone de Siqueira Gomes de Freitas, 46. Natural de Águas Belas (PE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 26, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Tatineide Farias de Brito, 40. Natural de Brasília (DF). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Vale da Paz.

Antonio Francisco da Conceição, 33. Natural de Ipueiras (CE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Raimundo Baptista Campos, 90. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Josefa Francisca da Silva Santos, 83. Natural de Simões (PI). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.