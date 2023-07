Pétala Barreiros é detonado após se desfazer de cachorro adotado: Não tem espaço

31/07/2023 | 13:11



Já dizia aquele ditado: o cão é o melhor amigo do homem. Quem tem um animalzinho de estimação em casa, conhece o amor incondicional que eles têm para dar. Diante disso, Pétala Barreiros acabou sendo detonada na web após dizer que não ficaria com o cachorro que tinha acabado de adotar por falta de espaço em sua mansão.

No último domingo, dia 30, a influenciadora usou as redes sociais para avisar que Perigoso, nome dado ao pet, não ficaria com a família após cinco semanas que ela tinha resgatado o animal das ruas.

- Apareci agora para dar boa novidade para vocês. Hoje a gente vai dar um novo lar para o Perigoso. O Perigoso é um cachorro muito novo e gasta muito energia e a gente não tem espaço para ele lá em casa. Ele já fugiu umas quatro vezes e a gente mora bem perto de uma avenida, tem muito risco. A gente começou a ficar preocupado com o bem-estar dele. Ele começou a ficar muito nervoso por não ter espaço e começou a se morder muito, disse.

E continuou:

- Lá em casa, a gente não tem espaço para ele brincar. O espaço que a gente tem, ficou todo para ele e acabou tirando o espaço das crianças, que é ali na área da piscina. Mas acabou ficando ruim para as crianças e para o Perigoso também.

Contudo, o posicionamento de Pétala não agradou os seguidores.

A casa não tinha espaço, é? Não quis cuidar do cachorro, disse um.

Resgatou ele só para ter engajamento, afirmou outro.

Com o filho de vocês, quando a casa está apertada, vocês se desfazem das crianças?, disparou o terceiro.

Essa mulher é um dos seres humanos mais sem caráter e podre do mundo, xingou mais um.

Eita!