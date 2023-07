Greenpeace recebe inscrições para projetos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



31/07/2023 | 12:21



O Greenpeace recebe até hoje inscrições para o projeto AdaptaJuv – Advocacy, Adaptação e Juventudes pelo Clima, que oferece a oportunidade de jovens se engajarem em ações relacionadas a mudanças climáticas. A iniciativa resulta de uma parceria entre a organização não governamental e a entidade Clima de Eleição.

Podem se candidatar coletivos ou organizações que já atuem nessa frente e tenham interesse em ampliar a visibilidade do tema nos municípios onde estão situados e em mobilizar pessoas para a lutar pela causa, sobretudo em comunidades da periferia. As vagas são destinadas a jovens de Manaus, Recife e São Paulo – que incluem as cidades do Grande ABC.

No total, são oferecidas 135 vagas. O programa se divide em duas fases, uma de aulas e a segunda apenas para coletivos e organizações selecionados, que irão receber verba para desenvolver as campanhas de advocacy, por meio de oficinas e ações de comunicação. As serão ministradas em ambiente on-line, de agosto a novembro, e serão disponibilizadas 30 bolsas conectividade de R$ 100 para quem precisar de apoio para custos de acesso à internet.

Na etapa final serão selecionadas seis organizações, duas de cada cidade, com até três lideranças egressas da formação online, que receberão o valor de R$ 15 mil para a execução dos planos de incidência política no território, correspondente à execução da campanha de advocacy climático elaborada durante a formação.

Para se inscrever para concorrer às vagas é necessário acessar o site www.greenpeace.org/brasil/adaptajuv/.