Desmanche na educação

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



31/07/2023 | 12:15



A desestruturação administrativa do governo Orlando Morando (PSDB) em São Bernardo, que já havia provocado o quase colapso do sistema municipal de saúde, agora atinge a área da educação. Contrariando as regras mais elementares dos manuais de gestão pública, a Secretaria de Educação, sabe-se lá por quais motivos, fechou determinadas salas de aulas durante as férias escolares do meio do ano e superlotou as classes remanescentes. Estupefato com a determinação, o Sindserv-SBC (Sindicato dos Funcionários Públicos e Autárquicos de São Bernardo) denunciou o impacto negativo da medida na qualidade do ensino de milhares de estudantes que estão matriculados na rede.

Segundo reportagem publicada nesta edição do Diário, foram fechadas salas de primeiros e segundos anos de cerca de 20 Emebs (Escolas Municipais de Educação Básica), como na unidade Olavo Bilac, no bairro Rudge Ramos; Lopes Trovão, no bairro Independência; Antônio dos Santos Farias, no Jardim Represa; e Natalina Cuzziol Ferro, no bairro Botujuru. A reestruturação instaurou o “caos na rede”, de acordo com definição do presidente do Sindserv-SBC, Dinailton Souza Cerqueira. Classes antes com 20 alunos voltaram do recesso com até 29 – a situação se tornou ainda mais complexa por causa da falta de profissionais capacitados para acompanhar estudantes com necessidades especiais.

Assim como precisou de socorro estadual para evitar que a Secretaria de Saúde, cujo orçamento estimado para o ano é de R$ 1,2 bilhão, entrasse em colapso após decorridos apenas seis meses do atual exercício, a cidade mais rica do Grande ABC agora enfrenta situação parecida na Pasta de Educação, sob comando da secretária Sílvia de Araújo Donnini. A situação é lamentável. Orlando Morando está transformando as escolas, que deveriam ser espaços de acolhimento, convivência e aprendizagem, em depósitos superlotado de crianças e adolescentes. Alguém precisa estancar as reiteradas – e cada vez mais preocupantes – afrontas do prefeito à dignidade do cidadão são-bernardense.