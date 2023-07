Charge - 31 de julho de 2023

Seri



31/07/2023



Professores da rede de educação de São Bernardo informaram ao Diário que algumas salas de aula estão sendo fechadas em meio ao ano letivo. A medida adotada pela Prefeitura do município, sob gestão de Orlando Morando (PSDB), tem impacto direto no dia a dia dos alunos do ensino fundamental da cidade.