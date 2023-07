Lista reúne os melhores resorts da América do Sul em 2023

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



31/07/2023 | 11:55



A premiação World’s Best Awards, promovida pela publicação de turismo Travel and Leisure, reúne anualmente os melhores hotéis, destinos e serviços relacionados ao mundo do turismo. Um dos rankings divulgados na edição de 2023 elegeu os cinco melhores resorts da América do Sul.

O Playa Vik José Ignacio, no Uruguai, ocupa a primeira posição da lista, que não tem representantes brasileiros. O Hotel Fasano Rio de Janeiro, contudo, ganhou destaque em outras categorias do concurso, como melhores hotéis do mundo e melhores empreendimentos das Américas Central e do Sul.

Melhores resorts da América do Sul em 2023

Abaixo, confira o ranking completo e veja detalhes dos melhores resorts da América do Sul em 2023.

Reprodução Playa Vik José Ignacio

Com vista para o mar da Praia Mansa, o Playa Vik José Ignacio fica em uma das áreas mais luxuosas do Uruguai, a 20 quilômetros de Punta del Este. O hotel conquista os viajantes com decorações contemporâneas e gastronomia de alto nível.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Vik Chile

Rodeado por vinhedos, o Vik Chile, em Millahue, fica a 160 quilômetros de Santiago. Os visitantes podem conhecer a produção de bebidas de vinícola Vik, bem como aproveitar atrações como piscina de borda infinita, spa, degustações e dois restaurantes.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa

Situado no coração do Vale Sagrado, no Peru, o Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa oferece vistas incríveis para os cenários andinos da região. Quem se hospeda por lá pode provar receitas preparadas com ingredientes locais e relaxar com os tratamentos terapêuticos oferecidos no spa.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Bahia Vik José Ignacio

As dunas da Praia Mansa abrigam o Bahia Vik José Ignacio. O empreendimento conta com acomodações com vista para o mar, incluindo charmosos bangalôs decorados com obras de arte. Há quatro grandes piscinas e um spa com tratamentos relaxantes.

Veja preços e avaliações

—

Reprodução Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel

Quem pretende visitar Machu Picchu, no Peru, pode se hospedar no Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel, em Aguas Calientes. Cercado pela riquíssima natureza local, o complexo oferece infraestrutura completa para que os viajantes conheçam a Cidade Perdida dos Incas sem deixar o conforto de lado.

Veja preços e avaliações

—