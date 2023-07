Ribeirão pode ser incluída em plano de turismo paulista

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



31/07/2023 | 11:49



O secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, esteve em Ribeirão Pires neste fim de semana para vistoriar as obras da cidade em que há convênio com o governo paulista, como a Vila do Doce, o Terminal Rodoviário Turístico e o Parque Oriental. Durante a visita, Lucena declarou que há possibilidade de Ribeirão Pires ingressar nos planos do Estado em participar de projetos de desenvolvimento de turismo náutico.

“Visitei o Parque Oriental e o local é uma joia, um tesouro. E nós já começamos a conversar, a desenhar planos juntos, porque nós, muito provavelmente, em torno de 60 a 90 dias, devemos apresentar ao governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a sugestão de um programa de desenvolvimento de turismo náutico no Estado de São Paulo e faz sentido que Ribeirão Pires e região estejam dentro da perspectiva desse eixo”, declarou Lucena.

O secretário esteve em Ribeirão Pires na tarde de sábado, junto do prefeito Guto Volpi (PL), e parabenizou a administração municipal pelo Festival do Chocolate, afirmando que irá debater junto à Secretaria de Cultura do Estado o fortalecimento dos calendários gastronômico e turístico. O Festival de Ribeirão Pires faz parte da agenda oficial de eventos elaborada pelo Palácio dos Bandeirantes.

“Esta é a primeira vez em que venho ao Festival do Chocolate e ele é absolutamente incrível. Vou reportar ao governador Tarcísio de Freitas minhas impressões e temos certeza de que nós, a partir do próximo ano, já com o orçamento deste governo, teremos condições de fortalecer ainda mais a nossa parceria”, declarou Roberto de Lucena, enquanto visitava as atrações disponíveis no evento.

Além disso, o secretário de Turismo elogiou a parceria mantida entre a gestão de Ribeirão Pires e o governo do Estado, por meio da secretaria de Turismo, e afirmou que ainda há possibilidade de estreitar ainda mais, com apresentação de projetos, por exemplo.

Para o prefeito de Ribeirão Pires, a parceria com o governo do Estado já rende bons frutos, mas pode ser ampliada. “Estamos acompanhando o trabalho do governador do Estado e também do secretário Lucena com as estâncias”, afirmou o chefe do Executivo.