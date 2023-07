Grande ABC disponibiliza 587 vagas de emprego

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



31/07/2023 | 11:39



Os centros públicos de emprego e renda de cinco das sete cidades do Grande ABC oferecem 587 postos de trabalho nesta semana. São Caetano, com 210 vagas, lidera o ranking, seguida por Mauá (167), Diadema (76), Santo André (58) e Ribeirão Pires (16). São Bernardo e Rio Grande da Serra não informaram.

Em São Caetano, os interessados devem acessar o site portaldoempregosaocaetanodosul.sp.gov.br para checar as oportunidades disponíveis, cadastrar o currículo e concorrer aos postos.

Em Diadema, o atendimento inicial também é via internet, pelo site https://emprega.diadema.sp.gov.br/. A cidade oferece 30 vagas de auxiliar de logística, além de colocações em várias outras áreas, incluindo PCDs (Pessoas com Deficiência) e estagiários.

Em Santo André, o destaque são as 20 vagas para costureira. além de oportunidades no comércio, indústria e serviços. Os candidatos devem acessar o aplicativo Sine Fácil Trabalhador ou portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial, é preciso agendar pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/ e comparecer no dia e hora agendado com RG, CPF e CTPS física ou digital.O CPETR fica localizado na Prefeitura de Santo André

Em Mauá se destacam as 100 vagas para atendente de telemarketing. Os interessados devem ir à Rua Jundiaí, 63, bairro da Matriz.

O PAT de Ribeirão Pires tem colocações para chapeiro e pizzaiolo. O serviço funciona nas dependências do Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro.