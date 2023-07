CME: chance de Fed manter juros em setembro tem leve alta após dado dos EUA, a 82,5%

31/07/2023 | 11:33



A possibilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) manter a política monetária em setembro cresceu um pouco, no monitoramento do CME Group, e estava em 82,5% no final da manhã desta segunda-feira, 31, de 79,2% logo antes do dado e de 80% na sexta-feira (28). O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) de Chicago avançou a 42,8 em julho, mas ficou abaixo da previsão de 43,0 dos analistas. Para dezembro, há 62,7% de chance de que os juros estejam no nível atual, de 5,25% a 5,50%; 25,8% de que estejam entre 5,50% e 5,75%; 8,7% de que estejam entre 5,00% e 5,25%; e 2,7% de que estejam entre 5,75% e 6,00%.