Cachorrão leva virada no Litoral e perde a terceira

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



31/07/2023 | 11:24



O Cachorrão voltou a perder uma partida pela Copa Paulista. Após os resultados negativos contra a Portuguesa, na terceira rodada, e São José, na quarta-feira, o EC São Bernardo entrou em campo ontem para retomar o caminho das vitórias na competição. Jogando no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, contra a Portuguesa Santista, o time da região até abriu o placar, aos 18 minutos do primeiro tempo, porém sofreu a virada e saiu derrotado por 2 a 1, em partida válida pelo Grupo 3.

Os gols da Portuguesa Santista no confronto foram marcados por Luiz Paulo e Franco. Já o tento do Cachorrão foi anotado por Jonas.

Com o resultado, o Cachorrão ocupa a quarta posição do grupo com seis pontos, a quatro do São José, terceiro colocado do grupo – na Copa Paulista, os dois melhores terceiros colocados avançam. Agora, o EC São Bernardo retorna à região de olho na partida contra o São Caetano, na sexta-feira, dia 4, no Anacleto Campanella, que se torna fundamental para as pretensões da equipe na Copa Paulista.

Já a Briosa é a vice-líder, com 12, a apenas um ponto da líder da chave, a Portuguesa, e encara o São José fora de seus domínios.<TL>