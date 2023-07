Simony reflete sobre fase final do tratamento contra o câncer e declara: - Quero viver, quero ser feliz

31/07/2023 | 11:10



No último domingo, dia 30, o Domingo Espetacular conversou com Simony e acompanhou na penúltima sessão de quimioterapia da fase final do tratamento contra o câncer de intestino. A cada 15 dias, a artista passa 48 horas no hospital para receber quimioterapia e também a imunoterapia, um tratamento complementar que estimula o próprio sistema imunológico a reagir.

Ao ser questionada se possui efeitos colaterais, a cantora respondeu:

- Fadiga, bastante fadiga. Fico bem cansada rápido, até às vezes de levantar um copo de água parece que você levantou o mundo, é horrível. Não tive tanto enjoo, isso foi bom, mas o paladar muda muito. No primeiro tratamento eu tive tontura, bastante.

Em agosto de 2022, depois de perceber pequenos nódulos na região da virilha, Simony descobriu o diagnóstico de câncer no fim do intestino.

- Eu sou uma nova pessoa hoje, crescendo e tentando entender várias coisas da minha vida e o que Deus quer comigo em tudo isso. É uma batalha muito grande. Eu só falei para Ele: Respeito, estou aqui. Mas eu sempre digo: Eu nunca perco uma batalha, eu não entro em nada para perder.

Ela conta que se sente prestando um serviço ao compartilhar com os seguidores sua trajetória de cura e informações sobre a doença:

- Recebo muito direct. Sobre a colonoscopia, por exemplo, muita gente não sabia que tinha que fazer esse exame. Na verdade, nem eu sabia com 45 anos, tanto que eu fiz com 46. Talvez se eu tivesse feito com 45 e tivesse mais essa informação, acho que eu teria pego esse tumor um pouco menor, um tratamento menos agressivo. Eu fui atrás de uma proctologista.

Antes de saber que estava com câncer, a cantora sentiu dores abdominais e apresentou sangramento.

- Emagreci bastante também, muito, mas não era emagrecer bonito. Eu estava com o rosto muito fino. Aquela íngua me incomodava e estava doendo muito, ela estava crescendo. Fiquei preocupada. Quando fui na proctologista, que ela fez um toque, ela falou: Eu quero uma colonoscopia para amanhã. Eu fiquei desesperada, porque a gente fica por conta dos filhos. Eu não tenho medo de morrer, mas tenho medo de deixar os meus filhos.

Por conta do tratamento, perdeu boa parte dos cabelos, cílios e sobrancelhas. Felizmente, ela contou com o apoio e carinho da família no momento delicado.

- Foi bem difícil no começo, porque quem raspou meu cabelo pela primeira vez foi meu filho, que ninguém queria raspar. Dói na alma da gente. É cabelo? É. Vai crescer? Vai, mas a gente já está toda fragilizada, você está toda machucada. Isso, além, de tudo, você vai se desconstruir como mulher. Se você não tiver um parceiro bacana do seu lado, um cara que te apoia, que te acha linda careca, mais cheinha ou não, também é muito complicado.

O médio de Simony informa que ela teve uma completa remissão da doença, que não significa cura, mas um desaparecimento da doença. Ao comentar se notou uma diferença na maneira de encarar a vida, a artista explicou:

- Eu sempre fui muito otimista, sempre tive muita fé. Quando fui fazer o PET, todo mundo sabe que é um exame que a gente tem que fazer durante cinco anos a cada três meses, temos um pouco de medo de fazer. Eu estava um pouco preocupada de fazer esse exame, mas com muita fé dessa vez. Quando eu fiz esse exame, ele perguntou: Quando você fez a cirurgia? Eu falei: Eu não fiz cirurgia. Eu tenho uma cicatriz. Isso é para a gente entender que realmente a nossa fé juntando com esse lindo Deus maravilhoso que a gente tem, me fez hoje ser uma mulher em remissão.

Por fim, declarou com otimismo:

- Quero fazer umas coisas que nunca fiz, quero viver, quero ser feliz. Eu falo para deus: Eu não sabia que era tão forte assim.