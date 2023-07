Ana Maria Braga revela valor de salário que recebia há 24 anos na Record TV

31/07/2023 | 11:10



Ana Maria Braga é um dos nomes mais fortes quando se fala de programas da televisão brasileira. A apresentadora se consolidou como uma das mais influentes na TV Globo, mas ela não começou por lá! Na verdade, a chef de cozinha deu os seus primeiros passos comandando um programa na Record TV.

E é claro que ela não podia ficar de fora da comemoração dos 70 anos da emissora, né? Após 24 anos, Ana visitou a sua antiga casa e fez diversas revelações ao longo da participação na celebração do Domingo Espetacular. Caminhando pelos corredores reformados da Record TV, a apresentadora confessou que aquele lugar fez parte de sua história. Vale lembrar que a chef de cozinha foi admitida na emissora após ser mandada embora de outro emprego:

- Um pé na bunda às vezes te impulsiona para outros cantos. Preciso agradecer a esse diretor. Se eu soubesse onde ele está, mandava um caminhão de rosas para agradecer.

Ao voltar ao estúdio A, onde passou diversas horas gravando o programa Note e Anote, voltado ao público feminino, que estava em casa, a apresentadora se emocionou e contou:

- Foi o estúdio que mudou a minha vida. É muito bom. [...] [Me falaram:] A gente está querendo alguém para as manhãs da Record. Que não fossem jovenzinhas, eu já não era uma garotinha, apresentadora, mas que tivesse um certo conhecimento da profissão. Aí eu vim, fiz o teste, entrevistei uma moça e passei. Eles falaram: Você tem um espaço de duas horas pela manhã, você pode apresentar.

Apesar de ter o espaço para apresentar, Ana não contava com um salário fixo. Mas isso não foi nenhum problema para ela, já que contava com outras formas de conseguir ainda mais dinheiro.

- Nós fizemos a conta, acho que dava 1000 cruzeiros, naquela época [o equivalente a quase 40 centavos atualmente]. Me deram as câmeras, me deram a oportunidade de falar. Então eu fazia desfile de moda, fazia entrevista com médicos, com advogados...

Mesmo com toda a estrutura que lhe foi oferecida, Ana revelou que no início chegou a levar os seus próprios utensílios de cozinha para o estúdio, assim conseguiria gravar mais receitas para o público de casa.

- Comecei do zero, fazendo coisas simples para as mulheres de final de semana, para dar ideias. As coisas que eu gostava de fazer, mas de um jeito mais descontraído da cozinha.

Com a audiência gostando de tudo que era mostrado, o programa, que começou com um espaço de duas horas de duração, chegou a ter até seis horas para conseguir alegrar o público que caiu no charme de Ana Maria Braga. E você sabia que o Louro José começou bem nessa época?

A ideia de ter um personagem ao seu lado foi da própria apresentadora, buscando cativar também o público infantil. A primeira pessoa a tentar manipular o carismático lourinho foi uma mulher, mas quem realmente combinou com a voz dele foi om Veiga.

- Eu falei: Vai lá, Tom. E ele falou: Não, eu tenho vergonha. Mas ninguém sabe que é você, e ele falou: Mas eu sei que sou eu.

Apesar da vergonha, ele concordou em tornar sua voz no personagem e virou um dos bonecos mais conhecidos da televisão brasileira.