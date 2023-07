Helô Pinheiro conta qual é o segredo para manter boa forma aos 80 anos de idade

31/07/2023 | 11:10



Helô Pinheiro marcou uma geração ao ser a musa que inspirou a música Garota de Ipanema e até hoje, aos 80 anos de idade, esbanja beleza, vitalidade e boa forma. Mas qual o segredo para estar tão bem após entrar no clube das oitentonas? Em conversa com o Domingo Espetacular, a ex-modelo decidiu revelar o que fez para manter a saúde em dia.

Com um pique, que até alguns jovens não têm, a apresentadora frequenta à academia e aulas de dança para manter o corpão e se mantém ativa com a carreira. Ainda recebendo muitos elogios de fãs e seguidores, a Garota de Ipanema confessou que segue com uma rotina agitada e cheia de compromissos, mas não abre mão de cuidar da própria saúde:

- Eu não tenho essa coisa de não comer isso ou não comer aquilo. Quando eu tenho uma vontadezinha de comer uma fritura, eu como. Eu gosto muito de legumes, verduras, arroz com feijão...

O segredo é se cuidar mesmo, hein?! Vale lembrar que a atriz celebrou a chegada de seus 80 anos de idade com um baita festão ao lado de familiares e amigos.