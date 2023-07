Avenida São João, no centro de SP, pode ter trecho fechado para carros aos domingos e feriados

31/07/2023 | 10:53



A Prefeitura de São Paulo planeja incluir a Avenida São João, no centro da capital, no Programa Ruas Abertas, transformando um trecho da via exclusivo para ciclistas e pedestres aos finais de semana. O modelo já é adotado na Avenida Paulista e no Minhocão.

De acordo com um estudo preliminar realizado por técnicos do Município, a medida tem potencial para estimular o turismo e o comércio na região. A Prefeitura afirma que moradores e comerciantes do entorno já se demonstraram favoráveis, e uma nova audiência pública sobre o tema está marcada para a manhã desta segunda-feira, 31.

Com base em uma proposta apresentada pela Associação Pró-Centro SP, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) prevê que o Ruas Abertas da São João compreenda o trecho que vai do Elevado Presidente João Goulart (Minhocão) ao Largo Paiçandu. A área inclui praças, restaurantes e museus.

"O projeto pode trazer novas empresas e novas lojas para o Centro, atraindo empresários e lojistas. É importante fazer com que a São João se torne um modelo de requalificação das ruas da região, retomando a vocação do centro de comércio e gastronomia, mostrando que além do resgate cultural há também potencial comercial na região", considera Odivaldo Sousa, diretor de Administração do Pró-Centro.

A Associação Nacional dos Restaurantes também se demonstra favorável à medida. "O centro estava em um movimento de crescimento dos restaurantes, com novos chefes, antes da pandemia. É uma oportunidade de retomar isso", diz o diretor da entidade, Rodrigo Alves, citando ainda o bom retorno apresentado ao comércio com a adoção do Ruas Abertas na Avenida Paulista.