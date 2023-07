Acácio assume presidência do Cidadania em Santo André

Evaldo Novelini

Do Diário do Grande ABC



31/07/2023 | 10:49



Secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento da Prefeitura de Santo André, o advogado Acácio Miranda da Silva Filho assumiu ontem, em solenidade realizada no plenário do Poder Legislativo, a presidência do Cidadania no município. O mandato tem duração de três anos, renováveis por outros três.

A principal missão do novo comandante, que substitui Fábio Lopes, é conduzir os rumos da agremiação no pleito municipal de 2024. “É o partido que mais votos teve em Santo André nas últimas eleições e, com a Federação, ganhamos relevância especial”, declarou Acácio ao Diário, lembrando da parceria com o PSDB.

Juntos, os dois partidos têm sete vereadores na Câmara andreense e o comando do Paço, com Paulo Serra (PSDB). A posse de Acácio foi prestigiada pelo chefe do Executivo, pela deputada estadual Ana Carolina Serra (PSDB) e pelo federal Alex Manente (Cidadania).