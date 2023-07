Novo álbum de Iza tem música caliente para namorado, Yuri Lima: Energia sexual e energia criativa

31/07/2023 | 09:10



Uh lá lá... A temperatura aumentou por aqui! No último domingo, dia 30, Iza revelou ao Fantástico que escreveu uma música para o namorado, Yuri Lima, e o resultado está em seu novo álbum, o segundo da carreira.

A cantora e o jogador do Mirassol estão juntos desde o início de 2023, após Iza terminar o casamento de quase quatro anos com Sérgio Santos. E claro, a mudança inspirou na criação do projeto.

- Eu acho que tudo aquilo que a gente vive na nossa vida vira inspiração e com certeza as dores, as decepções, ações, as reviravoltas, as novas paixões, tudo o que aconteceu nesse período de separação foi muito crucial para criar esse álbum novo.

A canção para o mozão se chama Exclusiva e promete entregar mais detalhes do romance caliente dos dois.

- Essa energia sexual e energia criativa também, então eu tenho certeza que isso fez muita diferença para a criação desse álbum. [...] É muito bom estar apaixonada, sentir que estou amando de novo e descobrir o sexo mais uma vez. Isso é ótimo. Essa energia sexual é energia criativa, tenho certeza que isso fez muita diferença.