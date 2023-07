Saiba acessar recurso que mostra se você violou regras do Instagram

Bianca Bellucci

O Instagram pode restringir certos recursos de uma conta se entender que ela não está seguindo as Diretrizes da Comunidade ou os Termos de Uso. Os usuários, por sua vez, podem acessar uma seção que mostra os conteúdos que foram bloqueados e o motivo para tal. Ali, também é possível pedir por uma apelação ou uma análise, caso ache que algo não deveria ter sido removido. Veja como acessar a função que mostra se você violou regras do Instagram.

1. Abra o Instagram e mude para a aba de perfil. Em seguida, dê um toque nas três listras, no canto superior direito.

2. Clique em “Configurações e privacidade”.

3. Vá até “Status da conta”.

4. Se você não violou regras do Instagram, todas as seções desta etapa aparecerão com um selinho verde ao lado.

Veja em capturas como acessar recurso que mostra se você violou regras do Instagram. O tutorial foi realizado no aplicativo para iOS, mas é similar na versão para Android: