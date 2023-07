Bolsas da Ásia fecham em alta, após PMI industrial e mais estímulos na China

31/07/2023 | 07:11



As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 31, após o desempenho melhor do que o esperado da manufatura na China e o anúncio de mais medidas para impulsionar o crescimento da segunda maior economia do mundo.

Nos mercados chineses, o Xangai Composto subiu 0,46%, a 3.291,04 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,82% a 2.069,51 pontos.

Pesquisa oficial mostrou que o PMI industrial da China subiu para 49,3 em julho. Embora a leitura abaixo de 50 indique que a manufatura chinesa segue em contração, o resultado surpreendeu analistas que previam manutenção do PMI em 49, o patamar de junho.

Além disso, o principal órgão de planejamento chinês detalhou nesta segunda medidas para incentivar o consumo doméstico, enquanto grandes cidades, incluindo Pequim e Shenzhen, prometeram atender melhor a crescente demanda na área de habitação, ajudando a impulsionar ações de empresas do setor imobiliário negociadas na China continental e em Hong Kong.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng teve alta de 0,82% em Hong Kong, a 20.078,94 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 1,26% em Tóquio, a 33.172,22 pontos, ajudado também por balanços corporativos animadores, e o sul-coreano Kospi avançou 0,93% em Seul, a 2.632,58 pontos.

Exceção hoje, o Taiex caiu 0,85% em Taiwan, a 17.145,43 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no azul, com alta de 0,09% do S&P/ASX 200, a 7.410,40 pontos. *Com informações da Dow Jones Newswires.