Thiago Monteiro cai no quali na Áustria e algoz vai enfrentar Thiago Wild

30/07/2023 | 20:09



O tenista Thiago Monteiro ficou a uma vitória de entrar na chave principal do Torneio de Kitzbühel, de nível ATP 250 e disputado no saibro, na Áustria. Neste domingo, o brasileiro foi derrotado pelo austríaco Dennis Novak (157º do mundo) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h28min.

Atual 121º do ranking mundial, o cearense só conseguirá entrar na chave principal se houver alguma desistência. Por outro lado, Thiago Wild (123º) contou com um convite para disputar o torneio austríaco e, na primeira rodada, vai enfrentar justamente Novak. Eles nunca se enfrentaram em jogo válido pela ATP.

CAMPEÕES DO DOMINGO

O alemão Alexander Zverev conquistou o título no saibro do ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, ao derrotar o sérvio Laslo Djere (57º do ranking) por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h50min.

Ex-número 2 do mundo (atualmente é o 19º), Zverev não era campeão desde 2021. Nesse intervalo ele sofreu uma lesão que o deixou longe das quadras por seguidos meses.

No saibro do ATP 250 de Umag, na Croácia, o australiano Alexei Popyrin (90º), de 23 anos, venceu, de virada, o veterano suíço Stan Wawrinka com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4, em 2h36min.

Esse foi o segundo título da carreira do tenista da Austrália, sendo o primeiro no saibro. Já Wawrinka (72º), de 38 anos, soma 16 títulos, sendo três deles de Grand Slam, e agora tem 15 vices no circuito profissional.

Na quadra dura do ATP 250 de Atlanta, nos Estados Unidos, o tenista local Taylor Fritz fez valer o favoritismo e levou a melhor sobre o australiano Aleksandar Vukic (82º): 7/5, 6/7 (5/7) e 6/4, em 2h16min. Número 9 do mundo, Fritz conquistou o seu sexto título na carreira e o segundo na temporada.

FEMININO

Atual número 1 do ranking, a polonesa Iga Swiatek passeou em quadra neste domingo para conquistar diante de sua torcida o título do torneio WTA 250 de Varsóvia, na Polônia. Fez 6/0 e 6/1 na alemã Laura Siegemund (111ª do ranking) em apenas 68 minutos. A polonesa de 22 anos acumula agora 16 títulos da WTA, sendo cinco somente neste ano.

Na decisão do WTA 250 de Lausanne, na Suíça, a italiana Elisabetta Cocciaretto (30ª) derrotou a francesa Clara Burel (61º) por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4, e faturou seu segundo título da carreira.