Mais de 40 pessoas morrem em atentado em comício político no Paquistão

30/07/2023 | 19:43



Um atentado suicida feito por um homem-bomba deixou pelo menos 44 pessoas mortas e 200 feridas durante um comício político no noroeste do Paquistão, próximo à fronteira com o Afeganistão. O evento era promovido pelo partido islâmico radical Jamiat Ulemae-Islam e contava com a presença de mais de 400 filiados e apoiadores.

Autoridades anunciavam a chegada do líder do partido, Abdul Rasheed, quando a bomba explodiu. Segundo a polícia local, o ataque foi perpetrado por um terrorista que detonou o colete explosivo perto do palco onde as lideranças do partido se reuniam. As investigações iniciais sugerem que o grupo Estado Islâmico, que opera no Afeganistão e é inimigo do Taleban, está por trás do ataque, disse os policiais. O grupo não assumiu a autoria.

O atentado foi um dos quatro piores ataques no noroeste do Paquistão desde 2014, quando 147 pessoas, a maioria crianças, foram mortas em um ataque do Taleban a uma escola militar. Em janeiro deste ano, 74 pessoas morreram em um atentado a bomba em uma mesquita. No mês seguinte, outro atentado em mesquita deixou mais de 100 mortos.

O primeiro-ministro Shehbaz Sharif e o presidente Arif Alvi condenaram o ataque e pediram às autoridades que prestassem toda a assistência possível aos feridos e às famílias.