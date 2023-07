Atores de Hollywood revelam quanto receberam em pagamentos residuais

30/07/2023 | 17:45



Uma das exigências da greve do SAG-AFTRA, que adiou diversas produções e está mobilizando Hollywood, é de maiores pagamentos "residuais". Esses valores, que são compensações financeiras para as exibições dos filmes e programas em que os atores apareceram, se tornaram especialmente importantes na era do streaming; e, segundo eles, os cheques não têm sido suficientes para sustentá-los.

Para reforçar a necessidade desse aumento, atores de grandes sucessos televisivos estão compartilhando quanto ganham por episódio. Confira os valores:

Veja quanto atores ganharam por produções mundialmente assistidas

- Mandy Moore, de This Is Us

A atriz Mandy Moore, que é uma das protagonistas da série This Is Us, revelou seu pagamento residual pelas seis temporadas que estrelou: "uns 81 cheques bem pequenininhos, de centavos". Segundo ela para o portal Hollywood Reporter, a compensação já chegou a ser de US$ 0,01.

- Kimiko Glenn, de Orange Is The New Black

Um dos primeiros sucessos da Netflix, Orange Is The New Black teve 7 temporadas e foi a série original mais assistida da produtora em 2019. Em 2020, a atriz Kimiko Glenn, que esteve em várias temporadas do seriado, compartilhou quanto ganhou em residuais por todas as suas aparições: cerca de 27 dólares.

Em entrevista à revista The New Yorker, as atrizes Alysia Reiner, Beth Dover, Emma Myles, Diane Guerrero, Taryn Manning, Lea DeLaria e Kimiko Glenn disseram que muitas tiveram que manter empregos secundários por causa dos baixos pagamentos - mesmo fazendo parte do elenco fixo do que era, à época, uma das séries mais assistidas do mundo.

- John Cusack, de Digam o Que Quiserem

O ator John Cusack usou seu Twitter para acusar os executivos da Fox de ganância: de acordo com ele, mesmo após estrelar Digam O Que Quiserem, de 1989, ele nunca viu nenhuma porcentagem do lucro em bilheterias. A produtora alegou que o filme, que se tornou uma comédia romântica clássica, deu prejuízo à Fox.

- William Stanford Davis, de Abbott Elementary

A série de comédia Abbott Elementary, da ABC, uma das produções mais aclamadas do momento, com 15 indicações totais ao Emmy.

Segundo o ator William Stanford Davis, que é parte do elenco fixo, ele já chegou a receber cheques residuais de US$ 0,05 centavos por seu papel.

- Jana Schmieding, de Reservation Dogs

A atriz Jana Schmieding está na série Reservation Dogs, disponível nos catálogos da FX, Hulu e Disney+ ao redor do mundo (No Brasil, disponível no Star+). Apesar disso, segundo a atriz, os streams ilimitados nas plataformas a rendem cerca de US$ 0,03 por trimestre.

- Sean Gunn, de Gilmore Girls

Em entrevista ao Hollywood Reporter, o ator Sean Gunn contou ter recebido quase zero residuais por sua participação em Gilmore Girls, série que voltou a ter sucesso após entrar no catálogo mundial da Netflix.

"Foi um de seus programas mais populares por muito tempo, mais de uma década. É um programa reproduzido repetidamente, e não vejo quase nada da receita que vem disso", contou.