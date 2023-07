Perifacon: cultura nerd na zona leste em edição ampliada e cobiçada por Netflix e Globoplay

30/07/2023 | 16:03



Com o intuito de descentralizar o acesso à cultura, a maior convenção nerd das favelas do Brasil acontece gratuitamente neste domingo, 30, na zona leste de São Paulo. A terceira edição da PerifaCon será no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes e vai contar com a participação de grandes marcas como Netflix, Warner Bros, Turma da Mônica e mais.

O evento, que espera receber mais de 15 mil visitantes, terá sala de games, concurso de cosplayers (fantasias de personagens), bate-papos, exibição de filmes, quadrinhos, painéis e diversos lançamentos. Andreza Delgado, uma das fundadoras, descreve a feira como um espaço de diálogo entre a produção cultural mainstream (convencional) e underground (alternativa).

"Nascemos do desejo coletivo de democratizar o acesso à cultura geek (nerd). Começou como uma feira de quadrinhos, mas ganhou uma escala muito maior, se tornando uma grande convenção, e ocupamos esses espaços das fábricas de cultura. Hoje em dia, nos preocupamos em não ser um evento 100% underground", explica.

"Então a gente tem marcas menores e, ao mesmo tempo, a loja da Laboratório Fantasma que é do Emicida e Fióti, por exemplo. Conseguimos uma parceria muito legal com a SPCine também", conta. A empresa de audiovisual ligada à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo vai realizar uma mostra de curtas-metragens produzidos por jovens cineastas periféricos.

Além disso, Andreza ressalta a importância da feira não apenas para os expositores periféricos dividirem espaço com grandes marcas da indústria. "Esse evento da periferia é um ambiente importante para fortalecer a produção nacional, é uma união do universo geek, gamer e do que está acontecendo no cinema nacional", afirma.

Um exemplo disso é que Netflix terá um espaço exclusivo para falar sobre Sintonia, série da plataforma que aborda a história de três jovens da periferia de São Paulo. A Globoplay também estará presente para divulgar o lançamento da série Vicky e a Musa.

Um trecho exclusivo do filme Nosso Sonho: A História De Claudinho e Buchecha será exibido com presença do protagonista Lucas Penteado, além de um painel de 100 anos da Warner Bros. Studios.

O público presente na edição deste ano ainda poderá conferir várias atrações musicais, como o show do rapper Rashid, pocket show com as irmãs Tasha e Tracie e mais.

"A cada ano, mostramos a força da periferia quando se trata de cultura. Seguimos construindo pontes e derrubando muros. Estamos trabalhando muito para que a terceira seja uma das maiores. Sabemos da força e dos valores que existem nas favelas de São Paulo", declara Andreza.

Serviço

3ª edição da Perifacon

Local: Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes - Rua Inácio Monteiro, 6900, São Paulo (SP)

Data: Domingo, 30 de julho de 2023, das 10h às 22h.

Recomendação etária: Livre.

Ingresso: Gratuito neste link