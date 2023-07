Isis Valverde compartilha super fofo dançando com o filho

30/07/2023 | 15:11



Todo mundo sabe que Isis Valverde anda com o nome super em alta por conta de ter assumido um relacionamento com Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo. E recentemente, os dois postaram até algumas fotos juntos durante o aniversário do empresário.

Mas durante este domingo, dia 30, o que chamou a atenção nas redes sociais foi que Isis Valverde fez questão de postar um vídeo mega fofo ao lado de seu filho, Rael de quatro anos de idade, fruto da relação que manteve com André Resende.

Na publicação, a atriz surge de biquíni preto belíssimo enquanto está sentada em uma espécie de barco e a criança está em sua frente, em pé. Durante o vídeo, os dois começam a dançar coladinhos ao som de uma música de Tiago Iorc.

Na legenda da publicação, Isis Valverde escreveu:

Sendo eu criança em você, resgatei a infância através de suas passadas. Ressurgi de repente, menina novamente nos bambuzais, renasci no barro das adestradas vacas e bebi em suas tetas ainda quentes leite gordo. Eu, ali, menina e você e o som das amoreiras resvalando na janela entreaberta da cozinha. Pinhão na mesa, queijo, café resfolegante feito chaminé. Minas, eu menina e um punhado de fé. Te amo, meu filho!