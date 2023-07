Preparador físico do Flamengo pede desculpas após agredir Pedro: 'Reagi da pior forma'

30/07/2023 | 14:58



O preparador físico Pablo Fernandez pediu desculpas por agredir o atacante Pedro, do Flamengo, no vestiário da Arena Independência, em Belo Horizonte, depois da partida do clube carioca contra o Atlético-MG, com vitória de 2 a 1. O jogador quis registrar ocorrência contra o Fernandez, e todos foram para a delegacia, ouvidos e liberados, com alguns outros atletas que serviram de testemunha.

Um dia depois da agressão e de volta ao Rio escoltado por seguranças do clube, Pablo Fernandez tentou se explicar pelas redes sociais. "Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo", escreveu o preparador físico em nota (leia na íntegra abaixo). Não se sabe se ele chegou a pedir as desculpas a Pedro, porque todos tiveram o domingo de folga.

No texto, o Pablo Fernandez admite ter entrado no vestiário "chateado". Conforme o Estadão apurou, Fernandez começou a confusão apontando o dedo no rosto de Pedro e alegando que o jogador "faltou com respeito" a ele ao não querer fazer um aquecimento. "Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena, porque gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube. Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma", escreveu.

Em nenhum momento ele admite a possibilidade de deixar o Flamengo ou coloca seu cargo à disposição. Na verdade, ele pede um recomeço. "Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir. A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal. Situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação. Definitivamente, se eu tivesse divergências com o Pedro deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma", alegou Fernandez.

Ainda não se sabe se o Flamengo vai manter Jorge Sampaoli e a comissão técnica da qual Fernandez faz parte no cargo. O preparador é homem de confiança do treinador argentino. Mesmo assim, Fernandez encerra a nota comentando em "trabalhar para mudar e ser melhor", bem parecido ao discurso do chefe Sampaoli. O Flamengo ainda não se manifestou sobre o assunto.

Leia a nota de Pablo Fernandez na íntegra:

Eu poderia começar essas palavras de mil maneiras, mas a única que realmente faz sentido é pedir desculpas. Ao Pedro, aos colegas, aos trabalhadores e ao Flamengo. Entrei no vestiário muito chateado, querendo resolver logo a situação e fiz errado. Foi planejado que hoje seria um dia de folga. É uma pena, porque eu gostaria de poder, primeiro, falar sobre isso pessoalmente com todos os funcionários do clube.

Senti-me muito magoado com uma situação e reagi da pior forma. Estive pensando sobre o que aconteceu por horas e gostaria de poder voltar no tempo. Mas não se pode. O que existe é o presente e o futuro. Isso é pedir perdão e tentar novamente. Todas as vezes que for necessário. Lamento e gostaria de corrigir.

A alta competição geralmente tem coisas que nos fazem mal. Situações de alto estresse que nos fazem reagir e pensar mal. Não pretendo situar esse contexto como uma desculpa, mas como uma explicação.

Definitivamente, se eu tivesse divergências com o Pedro deveria tê-las resolvido em outro momento e de outra forma. Vou tentar fazer isso acontecer. Vou trabalhar para mudar e ser melhor.