Jeniffer Nascimento mostra detalhes de sua festa de 30 anos de idade

30/07/2023 | 14:10



Jeniffer Nascimento anunciou recentemente que está esperando seu primeiro bebê e anda curtindo bastante a fase, tanto que faz questão de compartilhar nas redes sociais todos os detalhes de sua primeira gestação.

E fugindo um pouco da maternidade, a cantora fez questão de postar para os fãs e seguidores do Instagram durante a tarde deste domingo, dia 30, algumas fotos e vídeos da festa de aniversário de 30 anos de idade dela.

Nas fotos da publicação, Jeniffer aparece com o cabelo cheio de tranças posando na frente da mesa de bolo e recebendo o carinho da família e de seu marido. Ela também surgiu cantando algumas músicas e toda animada durante o tradicional parabéns.

Na legenda da publicação, a cantora escreveu:

Trintei! E foi especial demais estar com a minha família. Esse ano ganhei os maiores presentes da minha vida, Jean que me deu Larinha e minha sobrinha e afilhada Liz que pode estar presente comemorando com a gente depois de um início de mês de muitas orações por ela ter passado dias entubada na uti de um hospital! Pra mim família e saúde são os maiores presentes que Deus pode dar a alguém. Amo vocês, família.