Grupo Polegar se apresenta com a formação original no Domingo Legal

30/07/2023 | 14:11



Nostalgia no ar! Os adolescentes dos anos 90 vão adorar saber que Polegar se apresentou com a formação original no Domingo Legal. A banda que conta com Rafael Ilha, Ricardo Costa, Alan Frank e Alex Gill subiu ao palco do programa do SBT.

Para a alegria dos fãs eles cantaram alguns de seus sucessos: Sou Como Sou, Ela Não Liga e Dá Pra Mim. O quarteto agitou o show apresentado por Celso Portiolli e recebeu um vídeo com os melhores momentos da banda no SBT.

Além de se apresentarem depois de tantos anos longe dos palcos, Polegar também participou do quadro Passa Ou Repassa, em que dois times competem em várias provas. A mais clássica é de perguntas sobre conhecimentos gerais, que se não souber ganha uma torta na cara. No outro time estavam MC Melody, Mulher Melão, Ellen Cardoso e Naldo Benny.

Naldo e Melody fizeram uma apresentação de Love, Love, música que está bombando entre os jovens, principalmente por sua coreografia à moda Tiktok.