À espera de James, São Paulo para em Marcos Felipe e empata sem gols com o Bahia no Morumbi

30/07/2023 | 13:08



Ainda à espera do astro colombiano James Rodríguez, o São Paulo empatou sem gols com o Bahia neste domingo, no Morumbi, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desfalcado de alguns de seus principais jogadores de ataque, como Calleri e Luciano, e do técnico Dorival Júnior, o time parou na excelente atuação do goleiro Marcos Felipe, principal responsável pelo 0 a 0 no placar.

Com o resultado, o São Paulo vai a 26 pontos e perde a chance de entrar no G-6. O próximo confronto do time tricolor pelo Brasileirão será no domingo, contra o Alético-MG, novamente no Morumbi. Antes, na quinta-feira, a equipe encara o San Lorenzo, fora de casa, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Bahia, por sua vez, chega aos 15 pontos, mas continua no Z-4. No próximo domingo, o tricolor baiano faz confronto direto com o América-MG, em casa.

O primeiro tempo foi marcado por grande pressão do São Paulo, que com menos de 15 minutos perdeu duas grandes oportunidades com Rodrigo Nestor, incluindo uma bola na trave. Mesmo sem contar com Luciano e Calleri, suspensos, o time do Morumbi mostrou poder de fogo e obrigou o goleiro Marcos Felipe a fazer defesas providenciais. Os problemas no ataque aumentaram quando Erison deixou o campo chorando, aos 23 minutos, com um problema na coxa, aumentando ainda mais a conta de jogadores no departamento médico do clube.

Juan, escolhido pelo técnico interino Lucas Silvestre para entrar na partida no lugar de Erison, foi o responsável por criar a grande chance do São Paulo na etapa inicial. O atacante aproveitou um novo erro do Bahia na saída de bola, desarmou o goleiro Marcos Felipe e rolou para David, que perdeu um gol inacreditável. A equipe baiana chegou poucas vezes ao ataque e só levou perigo à meta de Rafael em um chute de fora da área de Thaciano.

O Bahia esboçou uma pressão no início do segundo tempo, levando os torcedores do São Paulo a pedir a entrada de Alexandre Pato antes mesmo dos cinco minutos. Não demorou muito para o roteiro do primeiro tempo se repetir e a equipe tricolor voltar a dominar a partida, mas as finalizações paravam quase sempre em Marcos Felipe, principal destaque da equipe baiana. No primeira bobeada da defesa são-paulina, Jacaré mandou para o fundo das redes, mas a arbitragem assinalou impedimento.

Os 50 mil são-paulinos que estavam no Morumbi comemoraram a entrada de Alexandre Pato como se fosse um gol, mas na primeira oportunidade em campo, o atacante errou totalmente uma bola que recebeu livre na grande área. Conforme o tempo foi passando, a equipe tricolor foi desperdiçando boas chances e irritando o torcedor. O Bahia assustou obrigou a Rafael a fazer defesas importantes na reta final da partida, mas também não foi eficiente para tirar o zero do placar.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 0 BAHIA

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Wellington); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Michel Araújo), Alisson (Rodriguinho) e Wellington Rato (Alexandre Pato); David e Erison (Juan). Técnico: Lucas Silvestre (interino).

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Matheus Bahia (Camilo Candido); Acevedo, Rezende (Rafael Ratão), Thaciano (Raul Gustavo), Cauly e Ademir (Everaldo); Vinicius Mingotti (Jacaré). Técnico: Renato Paiva.

Árbitro - Ramon Abatti Abel (Fifa-SC).

Gols - Sem gols

Cartões amarelos - Matheus Bahia, Gilberto, Gabriel Xavier, Rafael Ratão (Bahia)

Público - 56.078

Renda - R$ 3.968.358,00

Local - Morumbi (SP)