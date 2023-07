Wanessa Camargo fala sobre mudanças da vida e retorno com Dado Dolabella: Dado é meu grande amor

30/07/2023 | 13:11



O relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella vive nos holofotes e sempre tem uma parte do público julgando, mas a cantora abriu o coração e revelou que está muito bem com sua decisão de voltar com ele. Em entrevista ao Extra, a artista falou sobre acreditar na mudança do namorado:

- Eu acho que tem um ato corajoso meu, não só de: uau, vou jogar as coisas pra cima e vamos ver o que dá. Mas também de assumir essa relação porque eu confio na mudança dessa pessoa [Dado Dolabella]. Eu acho que as pessoas estão muito reticentes às mudanças, não acreditam. E eu acredito. Porque quando olho para quem eu era há 20 anos e vejo que a maturidade fez um 180 graus comigo, vejo quanto melhorei em várias questões.

Wanessa contou que acredita em várias formas de amor, para isso relembrou seu ex-marido Marcus Buaiz, com quem ficou por quase duas décadas e tem dois filhos:

- Acho que podemos amar muitas pessoas na vida, de formas diferentes, e elas vêm paras nossas vidas pra nos ensinar, pra gente construir. Fui casada durante 17 anos, criei uma família e uma história bonita com o Marcus, mas não tenho dúvida de que o Dado é meu grande amor. Quando nos conhecemos éramos muito novos, havia muitas questões, pressão, imaturidade de ambos. A vida se encarregou de colocar a gente de volta no tempo, só que de outra maneira.

Camargo falou sobre suas mudanças internas e como gostaria de falar com sua versão mais jovem para tranquilizar ela:

- Precisava me amar, me resgatar. Eu me sentia muito covarde na vida, sabe? Muito aquém do que eu poderia entregar. Estava ali, naquela zona de conforto. Me coloquei numa gaiola. Onde não ia me machucar, estava tudo ali... Só que ao mesmo tempo sabia que a vida me pedia mais. O pânico ainda existe, está ali. Mas está num lugar cada vez mais de cura, de tranquilidade. Se eu pudesse dizer qualquer coisa pra Wanessa que eu fui eu diria: Te amo, te amo, te amo. Ela só precisava saber disso.

A artista, também comentou sobre estar sempre sendo julgada pelo público, ao longo de sua carreira. Wanessa falou que agora só pensa no presente e vive sua vida:

- Poxa, as pessoas ali vivendo a minha vida, questionando passado, futuro... Eu estou vivendo um presente, eu estou me jogando na vida, porque é o que eu quero.