Após polêmica sobre higiene, Erick Jacquin posta vídeo tomando banho

30/07/2023 | 13:11



Como você vem acompanhando, Erick Jacquin deu o que falar nas redes sociais ao dar uma entrevista para o podcast Flow, e por lá mostrar que a teoria que o francês não gosta muito de realizar higiene, é real.

Durante o bate-papo, o chef de cozinha comentou que não é nada fã de tomar banho e muito menos de escovar os dentes. E claro, essa declaração simplesmente viralizou nas redes sociais deixando o nome de Erick Jacquin entre os mais comentados.

Depois de ver toda a repercussão do caso, o jurado do MasterChef resolveu aparecer no Instagram publicando um vídeo em que surge tomando um banho. Na legenda da publicação, ele ainda falou que o banho está em dia, mas que escovar os dentes vai demorar um pouco mais para acontecer.