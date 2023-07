Santo André sofre novo revés diante do São José EC e segue sem vencer

Renan Soares



30/07/2023 | 12:52



O Santo André sofreu ontem à noite novo revés pela Copa Paulista. Mesmo com o reforço de alguns atletas que disputaram a Série D do Brasileiro, o Ramalhão foi derrotado pelo São José EC por 2 a 0 em confronto válido pela quinta rodada da fase de classificação do torneio. A partida ocorreu no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

Após um primeiro tempo sonolento, as equipes voltaram mais ligadas dos vestiários. Matheus Serafim, aos 28, e Nicholas, aos 30 da etapa complementar, construíram o placar para os donos da casa. Aos 46, após receber bola na pequena área, o andreense Alexiel perdeu um gol incrível.

O São José chegou aos 10 pontos e saltou para a vice-liderança do Grupo 3. Já o Ramalhão segue na lanterninha, com apenas um ponto conquistado. O Santo André volta a jogar na quarta-feira, às 15h, no Estádio Bruno Daniel, contra a Portuguesa.