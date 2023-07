Turismo de compras comprova a força dos destinos regionais de São Paulo

Associação Paulista de Portais e Jornais



Inúmeros destinos turísticos de São Paulo se tornaram famosos a partir de vocações centenárias que se fortaleceram ao longo dos anos e se mantêm até hoje. Algumas souberam aproveitar um apelido, como Itu, tratado sempre no aumentativo. Outras por uma vocação industrial histórica, como Birigui, Capital Brasileira do Calçado Infantil. O fato é que o Estado de São Paulo tem um destino de compra para cada perfil de viajante, a escolher. A Secretaria de Turismo e Viagens do governo de São Paulo selecionou 15 destinos paulistas reconhecidos por atributos que fazem do Estado um dos mais completos do país na área de turismo. Destes, escolhemos oito como sugestão, quem sabe, para a sua próxima viagem.

Ibitinga: bordados

Conhecida como Capital Nacional do Bordado, a cidade concentra lojas que vendem peças de cama, mesa e banho feitas artesanalmente. O visitante atraído pelos bordados pode visitar as lojas de fábrica do Centro Comercial e a Feirinha de Artesanato com aproximadamente 600 barracas (aos sábados). O principal evento é a Feira do Bordado, que acontece no mês de julho, e durante os dez dias do evento, a movimentação financeira gira em torno de 10 milhões de reais, com mais de 120 expositores, distribuídos em 25 mil metros quadrados de área, e um público visitante de mais de 60 mil pessoas, oriundas de todas as regiões do país, reunindo 130 expositores, sendo que 60 são de empresas só de bordados. A cada dez trabalhadores de Ibitinga, oito estão empregados em fábricas e lojas de bordados.

Jaú: sapato feminino

Destaque para o Centro de compras de calçados, pois Jaú é conhecida como a Capital do Calçado Feminino. O centro de compras compreende não apenas o shopping temático Território do Calçado e as lojas do Jaú Shopping, mas também diversas lojas situadas no centro comercial, e algumas galerias de lojas de fábrica situadas nas marginais da rodovia que circunda a cidade. O Território do Calçado é hoje um shopping temático, um complexo formado por mais de 180 lojas de calçados, roupas, bolsas e acessórios, com estacionamento, praça de alimentação, caixas eletrônicos e heliporto com toda infraestrutura. Está localizado na rodovia SP 225 Jaú – Bauru (saída KM 184) e é considerado o maior shopping de calçados femininos da América Latina. A cidade recebe mais de 50 mil turistas por ano interessados na aquisição de calçados.

Birigui: calçados infantis

Com uma produção anual de 42 milhões de pares de calçados, o que representa 52% da produção nacional, a cidade recebe milhares de turistas, que visitam o município para realizar compras nas diversas lojas de fábricas sediadas na cidade. Para fazer essa indústria movimentar-se, cerca de 20 mil pessoas se dedicam ao setor, equivalente a 16% da população.

Tabatinga: ursinhos de pelúcia

Desde a década de 90, transformou-se na Capital Nacional dos Bichos de Pelúcia, além de acessórios infantis. Desde então, a cidade atrai consumidores do Brasil e até do exterior de olho nesse comércio, ao todo cerca de 40 mil turistas por ano. A expectativa local é pelo Zoológico de Bichos de Pelúcia, já em construção, que será um forte atrativo turístico.

Socorro: tricô e malha

A economia do município estrutura-se em três atividades principais: agropecuária, turismo e malharia. A cidade é conhecida como a Capital Nacional do Tricô e Malha. A Feira Permanente de Malhas e o Moda Shopping atendem os turistas e cobrem as encomendas de grandes lojas da capital durante o ano todo. Socorro faz parte da região do Circuito das Malhas que compreende também Monte Sião e Jacutinga, no sul de Minas, e a paulista Serra Negra. A região é caracterizada pela presença marcante do trabalho em domicílio, um tipo de relação trabalhista que assegura a manutenção de empregos de vocação regional.

Porto Ferreira: cerâmica

Capital Nacional da Cerâmica Artística e da Decoração, todos os meses recebe mais de 30 mil visitantes interessados nos produtos oferecidos pelas mais de 300 lojas, como cerâmica utilitária e artística, mesas, pisos, móveis em ferro, madeira, artigos em vidro, resina, iluminação e decoração de interiores. Parte desse circuito de compras é localizado às margens da Rodovia Anhanguera. Destino que já é destaque no Turismo de Negócios há muito tempo, o turista encontra a famosa Avenida do Comércio com 1.200m de extensão composta de lojas vendendo artigos feitos em materiais variados a preço de fábrica: artesanatos, vidros, madeira, gesso, móveis em marcenaria, serralheria e estofados, flores permanentes, louças e porcelanas utilitárias e decorativas, além de contar com restaurantes, bares, lanchonetes e hotel.

Pratânia: couro

O município possui renome regional na produção de artigos em couro, onde recebe diariamente visitantes em busca de artigos variados de excelente qualidade e ótimo preço. Preserva sua cultura sertaneja com o Museu da Música Tonico e Tinoco e Pedro Bento e Zé da Estrada, ícones da música raiz e naturais do município. Como cidade de pequeno porte, tem um ar de simplicidade que conquista os visitantes. Denominada como a Cidade do Couro, a confecção deste produto é o que mais atrai turistas nos finais de semana de inverno. As lojas ficam abertas inclusive aos domingos e feriados. Os produtos são fabricados pelos estabelecimentos locais, o que garante um preço acessível ao consumidor, com mão de obra especializada do município.

Itu: exageros e antiguidade

Orelhão Gigante, além de ser um dos principais atrativos ituanos, é também um dos responsáveis pela fama da estância turística como “a cidade dos exageros”. Em termos de estrutura e opções de lazer e descanso, Itu possui fazendas totalmente prontas para receber turistas em temporadas de férias, bem como áreas de camping e pousadas. A maior parte dessas propriedades situa-se à beira das rodovias que margeiam a cidade, e algumas são muito antigas e abertas à visitação. Itu é também o destino certo para quem procura antiguidades. A cidade está repleta de antiquários no centro histórico. Entre tantas opções que um antiquário pode oferecer, as mais comuns são: móveis antigos, peças decorativas, livros preciosos, obras artísticas, entre outros objetos clássicos, que podem ser até de quase um século atrás.

