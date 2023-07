Gilvan relembra versatilidade na gestão

Da Redação



30/07/2023 | 12:29



Nos últimos dias, o secretário de Saúde de Santo André, Gilvan Junior, tem utilizado suas redes sociais para mostrar a versatilidade que tem marcado sua passagem pelo governo do prefeito Paulo Serra (PSDB). Gilvan, antes de comandar um dos principais orçamentos da administração, foi secretário de Planejamento e superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) – na autarquia, pegou o período pós-acordo com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), ou seja, com redução nas receitas do setor municipal. Apesar de muito novo, Gilvan tem dado boas respostas nos departamentos por onde passou, se tornando, assim, uma das principais figuras da gestão Paulo Serra.

Bastidores

Tietado

O ex-prefeiturável Akira Auriani foi bastante tietado pelos políticos que acompanharam, na noite desta quinta-feira, o congresso do Cidadania de Rio Grande da Serra. Akira foi o segundo colocado na eleição de 2020, superado pelo prefeito cassado Claudinho da Geladeira (PSDB) por margem pequena de votos, e é considerado um dos principais players da eleição rio-grandense. O deputado federal Alex Manente (Cidadania) e os ex-vice-prefeitos de Ribeirão Pires Gabriel Roncon (Cidadania) e Amigão D’Orto (PSB) prestigiaram o evento.

Grama do vizinho – 1

Vários vereadores da base de sustentação do prefeito Orlando Morando (PSDB) na Câmara de São Bernardo tem medido as palavras de críticas ao PT, deixando aberta a possibilidade de apoio ao pré-candidato petista à Prefeitura no ano que vem, Luiz Fernando Teixeira.

Grama do vizinho – 2

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira é tido como um político de bom diálogo. No governo de Luiz Marinho (PT), ao menos dez vereadores tinham ligação direta com ele – e parte desse contingente segue com mandatos no Legislativo. O que circula nos corredores da Casa é que alguns vereadores não querem ficar à espera do que Morando vai decidir sobre a eleição no ano que vem.

Indefinição

Vale sempre lembrar. Morando ainda não indicou o nome à sucessão. Nos bastidores, o comentário é que o prefeito gostaria muito de apostar no nome de José Luiz Gavinelli, secretário de Finanças. Geraldo Reple Sobrinho, titular da Saúde, vem na sequência na linha de predileção. Só por último está o deputado federal Marcelo Lima (PSB).

Sem licença

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), assinou decreto vetando a concessão de licença para assuntos particulares pelos próximos 180 dias. Na argumentação, Guto cita a impossibilidade de substituição do servidor para o qual for concedida licença para tratar de assuntos particulares, uma vez que permanece utilizando a vaga prevista em lei e que que não há concurso público vigente para substituição, nas hipóteses que há número de vagas no quadro de cargos. As demais licenças seguem normais.

Outdoors

O ex-vereador e ex-prefeiturável de São Bernardo Rafael Demarchi, que disputou a última eleição municipal pelo PSL (sigla que, após fusão com o DEM, virou União Brasil), vai espalhar, a partir de segunda-feira, outdoors por toda a cidade. A estratégia é colocar seu rosto na rua e indicar que ele vai, em 2024, novamente se candidatar ao Paço de São Bernardo.