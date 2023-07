Diadema inicia retirada de carros abandonados

Da Redação



30/07/2023 | 12:21



A partir desta segunda-feira (31), as ruas de Diadema começam a ficar desobstruídas dos veículos nelas abandonados. Os primeiros automóveis a serem removidos serão os cerca de 700 que já foram adesivados de um total estimado em 1.600 nessas condições. O serviço será realizado pela empresa vencedora da licitação, que construiu pátio na Avenida Fagundes de Oliveira.

Segundo o Paço, a medida visa proporcionar melhoria à segurança viária, à circulação de pessoas e ao meio ambiente. Apesar da grande quantidade de veículos, o secretário de Mobilidade e Transportes, Vanderly Lima, considera que as ruas e avenidas estarão desobstruídas em poucas semanas. “Acredito que a maior parte está sendo retirada pelos donos assim que souberam que o trabalho seria retomado”, disse.

Enquanto os automóveis já notificados serão recolhidos, os agentes de trânsito vão adesivar os outros denunciados. “Também vamos notificar os donos de carcaças, carrocerias e veículos em visível estado de abandono ou com indícios de deterioração”, comentou. Depois da adesivação, o dono tem 15 dias de prazo para retirar o carro.

As vias com maior número de reclamações e notificações são a Avenida Presidente Juscelino, na Vila Nova Conquista, e na Rua Antônio Parreira, no Jardim Casa Grande. Para denunciar veículos abandonados, o morador tem três possibilidades: baixar o aplicativo Colab no Google Play ou Apple Store; ligar no telefone 156; ou ir até a Central de Atendimento.

Além dos veículos notificados pelos fiscais de trânsito, o pátio também vai receber veículos apreendidos pela Guarda Civil Municipal e pela Guarda Ambiental.

COMO RECUPERAR

Os veículos apreendidos serão levados ao pátio na Avenida Fagundes de Oliveira, 1.400, em Piraporinha, com acesso pela Avenida Marginal dos Couros. Para liberar o veículo, o dono, procurador ou sócio (para veículos de empresas) deve ligar para 4210-6129 ou ir ao pátio das 8h às 17h para confirmar se o veículo lá se encontra.

A liberação do veículo está condicionada ao licenciamento em dia e ao pagamento das multas emitidas na apreensão. O processo de liberação é todo eletrônico pela Central de Atendimento.

Segundo o Paço, veículos abandonados em via pública são uma ameaça ao meio ambiente, pela possibilidade de vazamento de óleo e combustível, pontos de acúmulo de lixo e água parada, virando potenciais focos de dengue e outras arboviroses, além de poderem afetar a segurança, servindo de esconderijo.