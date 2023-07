Filho de Ramon Ramos anuncia pré-candidatura para 2024

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



30/07/2023 | 12:13



Filho de Ramon Ramos, ex-presidente da Câmara de São Bernardo morto em um acidente de trânsito em 2019, Ramon Ramos Filho anunciou ao Diário que pretende disputar cadeira de vereador na eleição do ano que vem.

“Eu nunca tinha pensado em sair candidato, em entrar na política. Mas muitas pessoas têm me pedido isso, partidos têm me procurado. Junto com a minha família, decidi encarar o desafio”, comentou Ramon.

Seu pai foi vereador por três mandatos – de 2008 a 2019. Em 2018, se elegeu presidente do Legislativo, seu auge político. Com estilo habilidoso nos bastidores e brincalhão com os demais colegas, ganhou a confiança da Casa e tinha seu nome especulado até para ser candidato a vice em chapa majoritária em 2020. Porém, um acidente de carro na Avenida Caminho do Mar na manhã de domingo do dia 6 de outubro interrompeu os planos.

O espólio eleitoral de Ramon Ramos foi herdado por Mauricio Cardozo, apelidado pelo ex-vereador como Madruga. Mauricio se elegeu vereador em 2020 com 3.411 votos. Ramon Filho diz, porém, que o mandato do aliado do seu pai possui falhas.

“Eu não tenho nada contra o Mauricio, mas acredito que a parte do Rudge Ramos e da Vila Vivaldi não tem sido bem representada por ele e pelo Afonsinho (PSDB, vereadores do bairro). Está bem diferente da época do meu pai. E isso eu não posso deixar acontecer”, pontuou.

“Eu tenho o mesmo nome dele, não posso deixar que uma figura tão importante para a política de São Bernardo seja esquecida”, continuou Ramon Filho. “Com tantas pessoas pedindo (para sair candidato), com os partidos me sondando, com a minha família também na minha cabeça falando que tenho que sair, eu sentei com a minha noiva e tomei a decisão. Quero seguir trabalhando para deixar vivo o legado que meu pai construiu.”

Ramon Filho evitou dizer por qual partido pretende se candidatar – ele garante que foi oficialmente convidado por três siglas da cidade. Também preferiu não comentar a predileção por candidatos a prefeito.