Cardi B arremessa microfone em fã que jogou bebida nela

30/07/2023 | 12:11



Parece que está se tornando cada vez mais comum jogar objetos indesejados nos artistas no meio dos shows. Mas Cardi B não deixou barato quando estava se apresentando em Las Vegas, nos Estados Unidos e tomou um banho de bebida de alguém da plateia. A cantora arremessou seu microfone na pessoa.

O vídeo em que Cardi aparece cantando Bodak Yellow, viralizou pela rápida reação da artista quando jogaram um copo cheio de bebida nela. A cara que B faz ao ficar ensopada mostra bem seu descontentamento.

Os internautas ficaram do lado da cantora de Nova York, muitos falaram sobre como a pessoa provocou e só recebeu uma reação involuntária. Já outros comentaram que riram muito com o momento. Até mesmo alguns famosos se posicionaram, como Anitta que compartilhou um vídeo dizendo que faria igual a Cardi B:

- E o vídeo da Cardi B jogando o microfone na cabeça da pessoa que jogou bebida no palco e caiu nela. Agora as pessoas estão fazendo isso para hypar [bombar] na internet, me dá um ranço, me dá um ódio. Se cai em mim, me leva para o hospital, igual a Bebe [Rexha], eu levo você juntinho aqui, taco na cabeça, vai eu e você para o hospital. Joga a p***a do telefone, eu quebro. Amigos, me deu um grande prazer ver ela tacando o sarrafo, que eu ia fazer igualzinho.