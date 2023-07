Preta Gil abre o jogo nas redes sociais sobre a cicatriz que tem no tórax

30/07/2023 | 12:10



Como você vem acompanhando, Preta Gil está lutando contra um câncer no intestino e durante o último sábado, dia 29, a cantora fez questão de aparecer nas redes sociais para tratar um assunto pessoal.

O que está acontecendo é que muitos fãs e seguidores da filha de Gilberto Gil estão curiosos perguntando o que é a cicatriz e o curativo que ela tem no tórax. E super solícita, Preta Gil resolveu abrir o jogo e falar sobre o assunto.

- Muita gente me pergunta o que é isso aqui [mostrando a região]. Essa aqui é uma cicatriz do porte que eu coloquei para fazer quimioterapia e eu abri e fechei isso aqui umas três vezes. Porque deu problema com o porte uma vez, depois teve que mexer de novo. E esse aqui é um remédio para dor. As dores que eu sinto por consequência da radioterapia.

De biquíni e aproveitando um tempo livre, Preta também contou para os seguidores que precisa cuidar muito bem da pele antes de sair para tomar sol e que em hipótese alguma, ela dispensa o uso do protetor solar.

- Eu estou indo à praia, mas no rosto é filtro 100. Eu uso um que é para quem faz esporte e é à prova d'água. No corpo é em tudo, é um 70 que eu amo. Muita proteção solar!