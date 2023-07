Dicionário de Morando

Do Diário do Grande ABC



30/07/2023 | 11:45



Quem conhece Orlando Morando Júnior desde o início de sua trajetória política sempre ouviu dele que, um dia, seria prefeito de São Bernardo. O mantra era repetido desde 1996, quando o jovem Orlando, como suplente, foi alçado à condição de vereador em meio a intensa movimentação patrocinada pelo então prefeito Maurício Soares. Demorou 20 anos até que Morando alcançasse seu objetivo, período no qual ele ocupou ombros de figuras até então mais importantes do que ele para se arvorar e buscar capitalizar para si conquistas de outros governantes.

Esperava-se que, ao atingir o status tão desejado, ele pudesse agir como um estadista – até por ter convivido com grandes personalidades políticas. Esperava-se. No dicionário particular de Morando, prefeito e imperador são palavras sinônimas. Em vez de ouvir a população, acolher críticas e pensar no bem-estar do são-bernardense, o tucano prefere o riso fácil dos bajuladores e o ataque sistemático a quem, na visão dele, ouse pensar diferente. Pode ser munícipe, político, empresário e até mesmo seus colaboradores. A cabeça de Morando funciona na seguinte lógica: concordou, recebe flores; discordou, contente-se com os espinhos.

Os constantes destemperos de quem tenta, a fórceps, galgar passos maiores na política colocam em xeque qualquer escalada para além dos limites de São Bernardo. Não é à toa que Morando não conseguiu se tornar um líder regional. Quis ser chefe. Quis ser um imperador. Tem colhido isolamento no Grande ABC.

Qual eleitor irá votar, para cargos maiores, em um candidato que, em rede nacional, chama uma mulher de “vaca” e “vagabunda”, dizendo que a ela seria necessário dar um “tanque com roupa suja para lavar”? Como dialogar com alguém que, ao menor sinal de discordância, apela para xingamentos e gritaria?

Em São Bernardo, inclusive nos andares do imponente prédio da Praça Samuel Sabatini, tem gente que não vê a hora de o dia 1º de janeiro de 2025 chegar. Ali Morando terá a certeza que ele foi prefeito de São Bernardo, e não um imperador da cidade.