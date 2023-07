Caso Jeff Machado: MP denuncia produtor e garoto de programa por homicídio de ator

30/07/2023 | 11:43



O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça, na sexta-feira, 28, o produtor Bruno de Souza Rodrigues e o garoto de programa Jeander Vinicius da Silva Braga pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e crimes patrimoniais contra o ator Jeff Machado, assassinado em janeiro no Rio e que teve o corpo descoberto em maio. A vítima foi concretada no quintal de um imóvel alugado pelos suspeitos.

De acordo com o MP-RJ, a denúncia foi oferecida à 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital. A promotoria também pediu à Justiça a conversão da prisão temporária dos acusados em prisão preventiva.

Segundo a denúncia, Jeff foi drogado em sua casa, no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio, por Bruno antes de subirem ao segundo andar do imóvel com Jeander, onde teriam iniciado uma relação sexual. Em meio ao ato, quando a vítima se encontrava de costas, Bruno estrangulou Jeff com um cabo de aparelho de telefone, provocando sua morte.

Ainda de acordo com a acusação, Jeander "concorreu para a prática do crime, distraindo o ator para que Bruno pudesse atacá-lo". Os denunciados levaram então o corpo em um baú e o enterraram em terreno na parte da frente de uma quitinete alugada por Bruno no mesmo bairro.

A denúncia reforça a hipótese da investigação policial para a motivação financeira do crime. "A partir de 2019, Bruno prometeu falsamente a Jefferson a compra de uma vaga para o ator em uma emissora de televisão, no valor de mais de R$ 18 mil, alegando que seria repassado a um suposto produtor/diretor da emissora. O dinheiro não foi devolvido e tampouco houve a contratação. Segundo a denúncia, tratava-se de mera isca criada para obter vantagens financeiras ilícitas da vítima. Na iminência de ser descoberto, Bruno matou a vítima", diz a nota do MP.

Após cometer o assassinato, Bruno chegou a utilizar o cartão de crédito da vítima para fazer compras e anunciar a venda do carro de Jeff. Ele ainda se apropriou do celular do ator e manteve diálogos com familiares e amigos se passando pela vítima. A reportagem não conseguiu contato com os advogados dos acusados. Em entrevista à TV Record, Bruno negou ter matado Jeff.