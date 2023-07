Comer e brincar

Da Redação



30/07/2023 | 10:29



Era uma vez, em um lugar nada distante, um lugar onde havia um Festival do Chocolate, lá na cidade de Ribeirão Pires. Por ali, uma linda princesa mora em seu encantado castelo, no Reino do Doce, lugar em que as crianças encontram muita diversão, como o trenzinho da alegria, oficinas de culinária, mágica e shows.

Na sexta-feira, teve início a 14° Edição do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, no Complexo Ayrton Senna, que durante os domingos do evento, promove uma programação especial para as crianças e famílias. Hoje, entre as atrações, o grande destaque do dia é o Show da Luna, que está programado para as 15h, dentro da Arena Multicultural, no Palco Família. Para a criançada que quiser cantar e se divertir junto com a Luna, Júpiter e Cláudio, será necessário apresentar os ingressos.

No maravilhoso Reino do Doce, os pequenos vão encontrar a deslumbrante princesa do chocolate, poderão brincar com as bolhas de sabão, pintura de rosto a partir das 14h, e a fantástica Estação Chocolate, onde o trenzinho da alegria realizará diversos passeios pelo complexo, a partir das 12h.

E para os minichefs, Lucas Bastos, finalista do MasterChef Júnior em 2022, estará presente durante os três finais de semana com a oficina Chocokids, às 14h e às 14h30, no CTT João Netto. Lucas ensinará a preparar algumas delícias entre tortas, doces e chocolate quente. Crianças entre 6 e 12 anos, poderão participar da aula, com necessidade de inscrição prévia pelo link (https://linktr.ee/prefeituraderibeiraopires).

Já a tarde de domingo ficará marcada com muita risada e muita mágica. O palhaço Clowns Sombras alegrará o festival trazendo suas mímicas e imitações e o ilusionista Ossamá Sato encantará o público com truques e muitas mágicas.

Shows da Luna – Para garantir os ingressos antecipados, os visitantes podem passar em um dos 14 pontos de troca, onde o ingresso deve ser trocado por 2kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, ou 2 kg de ração para pet.

