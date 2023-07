Wagner Moura protesta durante a greve de roteiristas e atores de Hollywood

30/07/2023 | 10:11



Como você vem acompanhando, vários roteiristas resolveram aderir à greve em Los Angeles, nos Estados Unidos porque grandes estúdios se recusaram a negociar o reajuste salarial de direito deles.

Só que eles não imaginavam que essa greve tomaria a proporção que está tomando e mais de 160 mil atores anunciaram greve juntos, incluindo grandes estrelas de Hollywood. O brasileiro Wagner Moura que já fez diversas produções internacionais decidiu aderir à greve.

Pois é, o ator junto com um grupo de amigos acabaram saindo até as ruas para protestarem durante a tarde do último sábado, dia 29. Em algumas imagens compartilhadas nas redes sociais, Wagner que está morando na Califórnia, aparece ao lado de outros atores, diretores, roteiristas e um jornalista.

Na foto, o grupo veste camisetas da SAG-AFTRA - que nada mais é do que o sindicato dos atores e seguram também cartazes favoráveis à greve.