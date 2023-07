Destempero de Morando vira rotina no mandato do tucano

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



30/07/2023 | 09:32



Uma das características do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), é o destempero – público ou privado – quando contrariado. Não são raros os episódios em que o tucano grita ou ofende um personagem que não compartilha com os mesmos pensamentos dele. O Diário listou sete episódios que comprovam a fama de Morando.

‘VACA’

No dia 11 de março de 2021, Morando participou de uma entrevista na BandNews TV para falar sobre as ações da administração para conter a pandemia de Covid-19. Ao comentar um vídeo que apresentava uma ação da GCM (Guarda Civil Municipal) contra uma festa clandestina, Morando xingou uma das moças flagradas no evento.

“Dá uma olhada: tinha de dar um tanque de roupa suja pra essa vaca lavar. Não (era) pra ela estar aqui agora fazendo este tipo de evento, contaminando as pessoas”, disparou, em rede nacional de televisão. Na sequência, ele tenta remediar a situação, mas sem aliviar o tom misógino. “Só uma correção: eu ia chamar a moça de vagabunda e citei o termo ‘vaca’. Não é isso. É vagabunda. Porque, (em uma) quarta-feira à tarde, estar em um evento proibido é (ser) vagabunda. Isso eu reafirmo que todos os que estavam aí são.”

PRESIDENTE DA ENEL É ‘MALDITO’

Outro episódio que escancarou o destempero de Morando foi visto em junho de 2022. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o tucano partiu para o ataque – pessoal, inclusive – contra o presidente da Enel, concessionária de energia elétrica que atende o Grande ABC.

“Esse presidente da Enel (Nicola Cotugno) é um covarde. Eu consegui o celular dele, mandei mensagem e ele nem respondeu. O povo está pensando em ir à casa dele cortar a energia”, afirmou, à ocasião. Na sequência, disse que o executivo da concessionária de energia elétrica é “vagabundo, maldito”.

COMISSIONADOS VAGABUNDOS

Uma das primeiras crises pelo destempero de Morando foi no meio do ano de 2017, início de sua gestão. Em um evento para seus comissionados – em áudio que vazou para a imprensa –, o tucano não escondeu a indelicadeza ao tratar os funcionários.

“Quem me conhece sabe, não sou tolerante com vagabundo e preguiçoso. Então, por favor. É a última vez que eu vou chamar a atenção pra comissionado não participar de ação de governo. Quando a gente faz um evento público num teatro é pra ter a participação. Isso não é um pedido, é uma exigência”, bradou o chefe do Executivo são-bernardense.

‘FILHO DA P…’

Em novembro de 2022, o PSDB se organizava para entrar na disputa suplementar para a Prefeitura de Ribeirão Pires – após a cassação do mandato de Clóvis Volpi (PL). Em uma reunião da executiva do partido, que deliberaria sobre a destituição do diretório municipal, Morando se descontrolou e xingou o correligionário Cézar de Carvalho, então vice-presidente da sigla na cidade.

“Você é vagabundo. Seu filho da p.... Vá se f...”, disparou Morando. A atitude intempestiva assustou até mesmo a deputada estadual Carla Morando (PSDB), mulher do prefeito são-bernardense, que chegou a pedir que o microfone fosse desligado.

‘LAVA BOCA PARA FALAR MEU NOME E ESCREVER M…’

No fim de janeiro de 2018, em mais uma live, Morando ofendeu os dirigentes do Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos) de São Bernardo e da CUT (Central Única dos Trabalhadores), ao dizer que a CUT é “petista, sempre a mando do PT”.

Ele pegou um informativo do Sindserv e contestou todos os dados presentes no documento. “Um jornalzinho vagabundo patrocinado pela CUT”, iniciou. No fim, Morando rasga o jornal. “Lava boca para falar meu nome e para de escrever m… Vou jogar isso no cesto de lixo do meu banheiro; tem que ir para o lixo esse jornalzinho e toda a diretoria.”

ATAQUES A MORADORES E ASSESSORES

Em abril deste ano, Morando se irritou ao ser questionado por um morador durante agenda no bairro Cooperativa. Visivelmente transtornado com as críticas do munícipe, ele bateu-boca com o rapaz. Sobrou até mesmo para a assessoria do prefeito.

“P…, irmão, para de se ser sem graça. Só para te falar, colega. Eu tenho história aqui, não sou aventureiro, não. Eu já morei em estrada de terra do mesmo jeito. Vocês estão acostumados com gente que vem aqui enganar vocês”, bradou.

Na sequência, disparou contra a própria assessoria. “E vocês aí têm de acordar. Porque se não for para ter gente aqui para me assessorar, não precisa, viu? Coisa deselegante. Vem um babaca, um cara encher o saco no dia que a gente veio trazer conquista. É um babaca.”

PROCESSO PERDIDO

Em outra live, Morando atacou um morador e ex-servidor municipal que criticava sua gestão. Disse que o funcionário não gostava de trabalhar, era puxa-saco e que tinha perdido o emprego justamente porque não era afeito a pegar no batente.

Esse servidor foi à Justiça e ganhou direito de receber R$ 1.000 do tucano, a título de indenização por danos morais.