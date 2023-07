Sem pontuar na Bélgica, Bortoleto fica a 2 pontos de ser 1º brasileiro campeão da Fórmula 3

30/07/2023 | 09:14



O brasileiro Gabriel Bortoleto não pontuou na penúltima etapa da temporada da Fórmula 3, realizada na Bélgica, mas mantém condições favoráveis para conquistar o título na etapa final. O piloto de 18 anos terminou a corrida no Circuito de Spa-Francorchamps, na madrugada deste domingo, em 11º, a uma posição de confirmar o posto de campeão da categoria de acesso à Fórmula 1. Ele segue com 144 pontos, com 48 de vantagem para Paul Aron, segundo colocado. Restam apenas 49 pontos em disputa no GP de Monza, na Itália, que acontece no início de setembro.

O outro único piloto que tem chances de concorrer ao título com Bortoleto é Josep María Martí, terceiro colocado, com 105 pontos. Tanto ele quanto Aron precisarão somar todos os pontos em Monza para terem chances de desbancar o brasileiro. O britânico Zak OSullivan terminou em 12º, na cola de Bortoleto. Então segundo colocado, OSullivan caiu para a quarta posição, com os mesmos 101 pontos, e não tem mais possibilidades de ser campeão.

No sábado, na corrida 1, Gabriel Bortoleto havia abandonado após toque de Dino Beganovic e também terminou o primeiro dia sem pontuar. Neste domingo, na corrida principal, o paulistano chegou a cair para a vigésima posição durante safety car. Quando a corrida voltou, já na metade final, Bortoleto foi para cima, conseguiu uma sequência de ultrapassagens, pulando para P14. Em 10º, Franco Colapinto foi o responsável por segurar o ímpeto do brasileiro, empresariado pelo espanhol Fernando Alonso, e mantê-lo fora da zona de pontuação.

O vencedor da corrida foi Taylor Barnard e o também britânico Christian Mansell ficou em segundo. O italiano Nikita Bedrin completou o pódio. O também brasileiro Caio Collet, vencedor da corrida 1, terminou em quinto neste domingo. Antes dele esteve o mexicano Alejandro Garcia. Sebastián Montoya, Sophia Florsch, Aron, Martí e Colapinto fecharam o top 10. Collet é o décimo na classificação geral, com 61 pontos.

O GP de Monza, o último da Fórmula 3, será disputada entre os dias 1 e 3 de setembro, na Itália.