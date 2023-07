Anitta fica chocada que seu ex-affair, James Rodríguez, vai jogar em um time do Brasil

30/07/2023 | 09:11



Se você acompanha a parte esportiva do futebol nacional, deve ter visto que o colombiano James Rodríguez foi anunciado como a nova contratação do São Paulo Futebol Clube. E Anitta, que não tem ligação alguma com o futebol, acabou ficando surpresa com esse anúncio.

Pois é, a cantora que é carioca andou acompanhando as notícias sobre o atleta que estava disponível no mercado - para compra e venda - e ao ver a publicação dele que estaria atuando no Brasil, a artista demonstrou uma surpresa imensa.

Vale citar que Anitta e James Rodríguez viveram rumores de affair em junho de 2022, mas não assumiram nada publicamente. Será que com o colombiano mais perto, agora vai de vez esse romance?