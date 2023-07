Marcos Mion recebe cover de Marília Mendonça e web reage negativamente

30/07/2023 | 09:10



Marcos Mion é o grande comandante dos sábados na Rede Globo por conta do Caldeirão com Mion, e por lá o apresentador sempre recebe vários famosos em diferentes quadros que tem no programa. E durante o último sábado, dia 29, não foi diferente.

Eis que o apresentador decidiu chamar no palco a artista Val Pinheiro que é sósia de Marília Mendonça, e no momento em que a cantora pisou no palco um espanto gigantesco veio de Marcos Mion por conta da aparência da cantora ser muito parecida com Marília Mendonça.

Logo em seguida, Robson Nunes também ficou incrédulo com o quanto Val Pinheiro parece a cantora que morreu em 2021. Durante uma breve entrevista antes de começar realmente a cantar, a artista comentou que não se acha tão parecida assim com Marília.

- Faço cover há nove meses. Já cantava Marília, mas o projeto mesmo faço há nove meses. É meu timbre, minha personalidade aqui. Deus me deu um propósito que é levar adiante o legado da nossa rainha.

E parece que a web ficou bem dividida sobre Marcos Mion trazer um cover de Marília Mendonça para o programa, teve uns fãs que acharam algo bem desrespeitoso e outros que adoraram e elogiaram a performance de Val.